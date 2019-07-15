Електронна петиція: “Я вам пишу і пропоную...”

Здебільшого звернення громадян – цілком предметні, утім, трапляються й неординарні

Майже 4 роки ми знайомі з таким інструментом демократії, як електронна петиція. Хтось підписував колективні звернення до влади, хтось сам їх створював, а більшість – користувалися результатами розгляду.

Перший сервер петицій було запущено на офіційному сайті президента у серпні 2015 року. Сьогодні в “Єдину систему місцевих петицій” зведені десятки ресурси обласних, міських і селищних рад. Тут кожен громадянин може розмістити свою пропозицію до органів місцевої влади і, що важливо, отримати на неї відповідь.

Електронна петиція, адресована президенту України, Верховній Раді та Кабінету міністрів, розглядається, якщо на її підтримку збереться не менш як 25 тис. підписів громадян протягом не більш як трьох місяців.

У регіонах вимоги до необхідної кількості підписів та строків їх збору визначаються статутом територіальної громади. Зокрема, щоби достукатися до Київради, треба зібрати 10 тисяч підписів, до Вінницької облради – одну тисячу. Найменше підписантів вимагає Радивилівська міськрада — 60.

Зазвичай такі звернення громадян цілком предметні й найчастіше стосуються комунальних проблем – ремонту доріг, питань озеленення, транспортного сполучення, перейменування (або заборони перейменування) вулиць, охорони здоров’я тощо. Утім, трапляються і досить неординарні. Кореспонденти Укрінформу підшукали та пропонують читачам саме такі нестандартні пропозиції.

ВІННИЦЯ: МАРКУВАТИ НАЛІПКАМИ МАРШРУТКИ, У ЯКИХ ГРАЄ «ШАНСОН»

20 березня 2019 року вінничанка Галина Данилова на сайті міської ради розмістила петицію з вимогою «Суворо заборонити двірникам шукати на смітнику ПЕТ-пляшки та носити їх на базар під молоко».

Вона аргументувала свою ініціативу тим, що у місті є «точки», де масовий продаж молока відбувається без належного санітарного контролю, зі вживаних ПЕТ-пляшок. «Поліетиленові пляшки продавці молока на ринку не миють, а лише полощуть. Красномовно про це свідчить те, що, якщо пляшка від «Пепсі», то є залишки смаку пепсі», – зазначає авторка.

Із 350 необхідних для розгляду петиція набрала лише 71 голос.

Не менш екстравагантною була й ініціатива вінничанина Михайла Зубенка від 14 березня: чоловік вимагав «Зробити Ілона Маска почесним громадянином Вінниці». За які заслуги саме перед цим містом – подавач петиції не вказав. Певно, тому її підтримали тільки 80 городян.

Досить цікавою видається й петиція жительки міста Ольги Гарбазей, яка наприкінці січня запропонувала «відмовитися від дефіле у шубах на конкурсі краси «Міс Вінниця», що сприятиме формуванню сучасного гуманного ставлення до тварин». Солідарними з нею виявилися 215 підписантів.

А вінничанка Ірина Рибачок у лютому минулого року запропонувала маркувати наліпками маршрутки, у яких під час руху грає «шансон». Петиція «Інформування вінничан про звучання шансону в маршрутних таксі» набрала необхідну кількість голосів, і її розглянула Вінницька міська рада. Щоправда, маркувати «блатні» маршрутки у Вінниці не почали, натомість міськрада відповіла, що при укладанні договорів із приватними перевізниками враховуються звернення та пропозиції мешканців щодо якості обслуговування, в тому числі звернення щодо звучання музики.

ГОЛОДНІ ГОЛУБИ ТА “КОТИ В ЗАКОНІ”: ЧОГО ХОЧУТЬ ЗАПОРІЖЦІ

Запоріжці просять місцеву владу заборонити годування голубів біля житлових будинків. Відповідна петиція оприлюднена на сайті міської ради.

Авторка петиції Катерина Стрижевська наголошує, що голуби не лише забруднюють місто, а й переносять небезпечні хвороби.

“У багатьох розвинених країнах, зокрема у Німеччині, передбачені великі штрафи за годування голубів біля житлових будинків, на площах, біля архітектурних та історичних пам`яток. В Україні досі немає закону, що забороняє таки дії. Просимо розглянути на місцевому (або державному) рівні та прийняти аналогічний закон на території Запоріжжя”, – йдеться у петиції.

За 5 днів вона набрала лише 57 голосів із необхідних 750.

Завдяки петиції Марії Говяди у Запоріжжі “узаконили” котів. Її петиція про визнання вуличних котів частиною екосистеми Запоріжжя за лічені дні набрала 845 голосів і була підтримана на сесії Запорізької міської ради.

“Останнім часом спостерігається жахлива тенденція до збільшення кількості випадків замуровування котів у підвальних приміщеннях житлових будівель. З метою захисту тварин від подібного жорстокого поводження необхідно визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Запоріжжя та заборонити їх безпричинний вилов та вбивства”, – йшлося у зверненні.

Під час розгляду петиції на сесії міський голова Запоріжжя Володимир Буряк сказав, що тепер запорізькі коти – під охороною міськради, а він є “кошачим батьком”.

МИКОЛАЇВСЬКОМУ ОБЛАВТОДОРУ – ВУЛИЦЮ КРИВОРУКУ

Миколаївець Юрій Король пропонує перейменувати вулицю Шосейну на Криворуку.

“У зв'язку з тим, що на цій вулиці знаходиться Миколаївський облавтодор, необхідно, щоб її назва відображала реальну якість виконання цією службою своїх обов'язків”, – вважає містянин.

Петиція набрала 29 голосів, проте до граничного терміну залишилося ще 53 дні. Є час підписати пропозицію – або ж відреагувати на критику і відремонтувати дороги.

Варіант із перейменуванням вулиць сподобався ще одному мешканцю міста. Микола Дмитрієв зареєстрував петицію щодо перейменування вул. Московської на Кальянну. Але не в рамках декомунізації, а з огляду на кількість відкритих тут відповідних закладів. “Їх вже більше 10, пропоную йти в ногу з часом і показати всім «прогресивність» нашого міста”, – аргументував автор.

Та за відведений час петиція набрала лише 64 голоси. Шкода, але вулиця залишається Московською.

Фото: opentv.media

ПОТОПАЮЧОМУ КАТЕРУ – ІМ'Я ДНІПРОВСЬКОГО МЕРА

Ще в березні на сайті електронних петицій Дніпропетровської ОДА була створена петиція про надання напівзатонулому в річковому порту міста Дніпра катеру статусу міської пам'ятки і присвоєння йому імені міського голови Бориса Філатова.

«Ім'ям цієї пам'ятки повинно стати «Борис Філатов» – для увічнення успіхів в історії і залучення вдячних туристів», – із сарказмом ідеться у петиції.

Автор ілюструє свою пропозицію проникливими фото і відеорепортажами, створеними вебпорталом «Відкритий».

Виявляється, прогулянковий катер має довгу історію. Його було збудовано ще в 1950-му році на Херсонському суднобудівному заводі ім. Комінтерну. Серія прогулянкових теплоходів такого типу називалася «Москвич», в народі їх ще кликали «трамвайчиками». На ньому могли покататися одночасно до 133 пасажирів. Катер набирав швидкість до 19 км/год і приносив чимало задоволення відпочивальникам.

Потім судно довгий час перебувало на балансі Дніпровського вантажного порту і 20 років без руху стояло в Амур-гавані. Старий подертий катер збирались утилізувати, проте у 2015 році виставили на продаж...

На сайті ОДА цю народну ініціативу підтримали підписами лише двоє людей. На сайті міськради її підтримали 43 особи з 1000 необхідних. Тому в даний час пропозицію відправили до архіву.

До речі, було зареєстровано також петицію про подяку міському голові та його команді за розвиток міста. Але й вона не набрала необхідної тисячі голосів – пропозицію Аліни Кірпале підтримали лише 189 однодумців.

ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНІВ ЯК ВНЕСОК У РОЗВИТОК КРАМАТОРСЬКА

На Донеччині, зокрема, в Краматорську місцеву владу також тролять у е-петиціях. Громадський активіст та журналіст Андрій Романенко запропонував «перейменувати центральну площу Краматорська на Площу Стокоза-Вілінського» (Ігор Стокоз та Євген Вілінський – екс-заступники голови ОДА). Відзначити чиновників пропонує «за вагомий особистий внесок у розвиток та розбудову Краматорська, відкриття п'яти нових ресторанів, впровадження роботи інших ресторанів по вихідних, за адаптацію закладів громадського харчування для родинного відвідування, підвищення якості блюд до рівня "кращих місць Києва", відкриття хімчисток, навчання водіїв зупинятися перед пішохідними переходами, проштовхування відновлення центральної площі міста Краматорськ, демонстрацію того, шо можна жити по-новому, з нагоди зняття з посад знатників голови Донецької ОДА».

Станом на 11 липня петицію підписали 12 осіб з 250 необхідних.

ПОЛТАВА: ПОВЕРНІТЬ НІЧНУ ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЕМ!

Якщо в багатьох містах мешканці просять владу заборонити нічну торгівлю алкоголем або розташовувати магазини, де реалізують горілку, за кілометр від житла, у Полтаві – все навпаки. В петиції №283 Вадим П. вимагає не обмежувати продаж алкогольних напоїв у нічний час.

“Дана ініціатива, по своїй суті, антидемократична, знову повертає Україну до не найкращих традицій СРСР, не має підтримки серед більшості полтавців та несе негативні економічні наслідки у вигляді "чорного ринку" алкогольних напоїв і нових можливостей для корупційної діяльності”, – вважає він.

Петиція набрала 143 голоси, або 57,2% від потреби.

ЖИТОМИРCЬКІ ЧОЛОВІКИ МРІЮТЬ ПРО НУДИСТСЬКИЙ ПЛЯЖ

Міську раду Житомира просять створити нудистський пляж із платним входом на річці Тетерів.

Відповідне звернення зареєстроване на сайті ще у квітні, однак необхідної кількості голосів досі не набрало.

«Нудистській пляж. На річці Тетерів. На острові любові. З охороною, прибиральником, вбиральнею, кафе», – мріє автор петиції.

При цьому він акцентує на забороні фото- та відеозйомки, аби не порушували приватного життя.

Серед умов потрапляння на такий пляж – вік від 18 років та плата за вхід. Гроші будуть спрямовані на охорону об’єкта та прибирання.

«Вважаю, місту Житомиру це потрібно», – зазначає автор.

Та майже за 4 місяці петиція зібрала лише 21 голос. Примітно, що її здебільшого підтримують чоловіки, жінок серед підписантів – лише п’ять.

ПРИКАРПАТТЯ: ПРИБРАТИ “ПОТВОРУ” І ЗАПРОВАДИТИ ПОЛІЦІЮ МОРАЛІ

Серед останніх петицій, які направили мешканці Івано-Франківська до влади, є така, що пропонує перетворити ринок біля центральної Ратуші на громадський простір.

Його автор переконаний, що «такій потворі» не місце в центрі чудового Івано-Франківська. Він пропонує повернути територію ринку в комунальну власність і створити там сквер або інший громадський простір.

Дійсно, ринок біля Ратуші у народі має назву «П’ятачок» і давно дратує активістів та жителів міста. Депутат міськради Сергій Васковець давно обіцяв звести тут торгово-розважальний комплекс, але його досі немає. Натомість на ринку створено близько 400 робочих місць і, як стверджує автор петиції, «торгівля там ведеться в пошарпаних палатках і продається усякий непотріб».

Нині ця пропозиція набрала 83 підписи з необхідних 250, аби її розглянула місцева влада.

Лише 36 підписів зібрала петиція про відмову від централізованого опалення в Івано-Франківську, аби «не платити за холодні батареї взимку».

А ось у Коломиї, окрім ремонту доріг та впорядкування паркових зон, люди пропонують створити «поліцію моралі», яка мала б «здійснювати нагляд за розважальними та відпочинковими закладами, особливо коли в них проводять так названі «гарячі вечірки», які насправді, стверджують автори петиції, є еротичними.

ЧЕРНІВЦІ: РЕЗЕРВАЦІЯ ДЛЯ КОРУПЦІОНЕРІВ І ЗАБОРОНА ПОДАВАТИ ПЕТИЦІЇ

Чернівчанин Володимир Дідух-Кобзар у зареєстрованій ним петиції пропонує звернутись до Селятинської ОТГ щодо відведення земельної ділянки в районі с. Руська для створення резервації з елементами пенітенціарної установи для утримання осіб, що здійснили корупційні правопорушення по вирубці лісів та продажу сировини за кордон та завдали непоправних збитків екології.

“Завданням даної установи є ізоляція шкідливих елементів суспільства, відшкодування нанесених ними збитків, примусове використання їх праці для відновлення лісів, екосистеми та перевиховання моральних цінностей”, – пише він.

Треба зазначити, що хоча запит на боротьбу з корупціонерами в Україні дуже великий, Буковина — єдиний регіон, де пропонують такі радикальні заходи. А ще – це єдиний регіон, де зареєстрована петиція з проханням... заборонити реєструвати петиції. Щоправда, не всім, а лише одній особі.

“Прошу заборонити Гуньку Миколі Івановичу вносити ініціативні пропозиції шляхом системи місцевих петицій, що впливають на Чернівці, оскільки дана особа переслідує цілі та пропагує моральний устрій лише однієї нечисельної в рамках міста релігійної організації”, – звертається автор подання.

На його думку, пропозиції даного громадянина заборонити проведення публічних заходів певним групам населення є порушенням прав людини та дискримінацією. Опонент також не погоджується з пропозиціями Гунька щодо перейменувань вулиць, площ, парків, оскільки цінності та переконання даного громадянина “не мають нічого спільного із поглядами значної більшості чернівчан”.

Поки що цей документ підписали 76 осіб з 250 необхідних. І, мабуть, це таки добре. Бо петиції — це пропозиції, а не каральний інструмент.

Укрінформ