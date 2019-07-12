Із "бунтівної" колонії в Одесі перевели всіх в’язнів

Усіх засуджених, які відбували покарання у Південній виправній колонія №51, переведено до сусідніх виправних установ середнього рівня безпеки.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції.

"На виконання плану заходів щодо консервації ДУ "Південна виправна колонія №51" усіх 430 засуджених, які відбували покарання у цій державній установі, етаповано до пенітенціарних установ Миколаївської та Херсонської області, де вони продовжують відбувати обрані судами покарання", - зазначила заступник начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту Наталя Білак.

За її словами, етапування засуджених розпочалося 2 червня через рішення про консервацію Південної виправної колонії №51. Переведення в'язнів здійснено з дотриманням вимог чинного законодавства на підставі прийнятих рішень міжрегіональної комісії та центральної комісії з розподілу засуджених Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, підкреслила Білак.

Як повідомлялося, етапування засуджених із Південної колонії №51 було ухвалене після того, як 27 травня в установі сталися заворушення, що супроводжувалися пожежею. Постраждали 13 працівників виправного закладу, троє з них були госпіталізовані.

Згодом Мін’юст прийняв рішення про консервацію колонії, оскільки в результаті подій 27 травня ряд споруд не можна експлуатувати, згідно з інструкціями і правилами безпеки.

Фото: Думская