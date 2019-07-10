«Нова енергія» в Івано-Франківську

Молоді вчені виношували ідею організувати цей інтерактивний освітній центр роками. Сьогодні наукове містечко вабить до себе і дітей, і дорослих, які хочуть краще пізнати природничі науки

Наукове містечко «Нова енергія» з’явилось у Івано-Франківську три роки тому. Воно займає будівлю площею близько 250 кв м на території Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Нині «Нова енергія» вабить до себе не лише школярів, які хочуть більше пізнати фізику та хімію, а й дорослих, які з задоволенням дивляться наукові шоу вогню, високих напруг і наднизьких температур.

НАВЧАТИ ДИТИНУ ЛИШЕ ЗА ПАРТОЮ – НУДНО

Наукове містечко «Нова енергія» запрацювало в Івано-Франківську у вересні 2016 року. Молоді вчені виношували цю ідею роками. І щоразу, коли вивчали роботу інтерактивних освітніх центрів за кордоном, шкодували, що в Івано-Франківську чогось подібного ще немає.

«Найбільше нас вразив науковий центр у місті Калькутта, що в Індії. Це кілометри площі, на яких діти можуть досліджувати різні явища. Цей розкішний центр фінансує держава. Інтерактивна освіта стала для дітей там доступною і надзвичайно цікавою. Діти у сарі там літають, наче метелики», - пригадує голова правління ГО «Бюро розвитку інновацій та технологій» та співзасновниця наукового містечка «Нова енергія» Ірина Дарвай.

Вона зізнається, ідеї такого інтерактивного навчання об’єднали молодих науковців у команду. Поки шукали приміщення в Івано-Франківську, проектів і задумів ставало дедалі більше. Очевидно, вони були настільки яскравими, що таки знайшли і підтримку, і розуміння. Тоді, каже Ірина Дарвай, усе закрутилось надзвичайно швидко. Спочатку зробили експонати, які наповнили Науковий музей. Пізніше запрацювали ще два зали для наукових шоу.

Нині команда наукового містечка налічує близько 30 людей, серед яких є кандидати технічних наук і професори. Одні добирають цікаві ідеї для «Нової енергії», інші – втілюють їх у життя. «Нова енергія» часто влаштовує наукові шоу просто неба. І, якщо у містечко приходить щороку до 7 тисяч дітей, то ще 12 тисяч є їхніми глядачами.

«Ми постійно проводимо екскурсії для школярів. Вважаємо, що діти мають цікавитись наукою, а наше завдання – навчити їх учитися. Бо світ нині дуже перемінний. Однієї професії в житті не достатньо. Якщо доведеться змінити її двічі і навіть тричі, необхідно ефективно вчитись, а для цього треба розбудити в дитини жагу до навчання, щоб вона хотіла постійно пізнавати щось нове. Класична освіта у школі є застарілою. Реформа лише розпочалась і то лише у початковій школі… Вчителі теж визнають, що навчати дитину тільки за партою – нудно. Тому ми до послуг усіх, хто це розуміє», - говорить співзасновниця наукового містечка в Івано-Франківську.

ШОУ І «РОЗУМНА ПАРАСОЛЬКА» ДЛЯ БАБУСІ

Серед найперших експонатів наукового музею були велогенератор і генератор мускульної енергії, модель сонячної батареї та вітрової станції. У «Новій енергії» розповідають, малюкам досі настільки подобаються ці інтерактивні пристрої, що кожного літа їх доводиться ремонтувати. Тут ще є інтерактивна пісочниця з доповненою реальністю, де можна будувати ландшафти, мікроскоп, на якому можна розглянути лапку мушки, чи шкіру плазуна, або роздивитись пікселі на телефоні, та багато інших цікавих механізмів. Для дітей у «Новій енергії» не проблема створити голограми, поблукати у віртуальній реальності, спробувати 3-Д друк на 3-Д принтері. Та найбільше захоплення у них викликають наукові шоу.

«Під час наукового шоу вогню «ALLхімія» всі охочі можуть спостерігати за добуванням заліза, яке відбувається за температури 2500 градусів, під час шоу наднизьких температур «Шостий елемент» працюють із рідким азотом і тут миттєво можна зробити морозиво», - говорить Ірина Дарвай і додає, що всі шоу в «Новій енергії» є безпечними, бо цьому тут приділяють велику увагу.

Більшість експонатів, а їх тут близько півсотні, науковці виготовляють самотужки. Для команди містечка, каже Ірина Дарвай, це принципово. Варіант привезти обладнання з Росії, як це буває у подібних центрах, тут навіть не розглядають.

«Сходи Якова», витяжну шафу для навчання у лабораторії та «трансформатор – Тесла» нам не просто було зробити власними руками. Тепер ми можемо показувати Tesla Energy Show та блискавки, які є найдовшими в Україні. Шоу присвячене Теслі, який мав дуже світлу мету – передавати енергію на відстані без проводів. Усі ці винаходи по смерті науковця дивним чином зникли безслідно, тому людство так і не навчилось передавати енергію на відстані без проводів», - розповідає Ірина Дарвай.

Переважно «Нову енергію» відвідують діти від 6 років. І більшість із них на запитання, ким бачать себе в майбутньому, відповіді ще не мають. А після того, як тут бодай трішки освоюються, вже кажуть, що стануть інженерами і хіміками.

«Нині ми розробляємо ще 5 експонатів, які допоможуть вивчати явища оптики та ультразвуку», - зазначає Ірина Дарвай.

«Вже є діти, які демонструють, що ми не на марно усе це робимо. Ось на місцевому конкурсі стартапів наш 12-річний вихованець отримав перемогу. Даниїл Луцась сам представив свій проект і виграв конкурс, обійшовши навіть дорослих. Його винахід – «Розумна парасолька». Він переробив звичайну парасольку й у темноті вона починає світитись. При цьому парасолька має різні рівні яскравості. Винахідник подумав, що у темну пору, коли його бабуся буде йти в дощ, їй це світло допоможе. От такий у нас є молодець», - розповідає проректор Івано-Франківського національного університету нафти і газу і співзасновник наукового містечка Максим Карпаш.

Тепер, зазначає проректор, університет має високий конкурс на електротехнічну спеціальність, чого давно вже не спостерігалось. І в цьому теж є певна заслуга «Нової енергії».

НАШ ФОКУС - СТАЛИЙ РОЗВИТОК

У науковому містечку наголошують, що налаштовані працювати «на довгу дистанцію» і розуміють, що реальні здобутки відчують не раніше ніж за років 10-15. А своїм головним досягненням за три роки називають те, що «Нова енергія» вижила і не закрилось. «Ми дивимось, як працюють наукові музеї у США, Європі, Японії. Надихаємось ними. Скопіювати щось дуже важко, бо поки ми робимо аналог, то виконуємо його вже по-іншому. Не все підходить до нашої концепції. Наш головний фокус – це сталий розвиток і 17 глобальних цілей. Якщо ми говоримо про безпечну чисту енергію, доступ до води, управління відходами, то це - наші ключові ідеї. А ось лазерна арфа – це вже не наше. Музика – то гарно, круто, але не для нас, бо ми ще до цього не готові», - зазначає Карпаш.

У літній період тут працює дитячий науковий табір, де діти відпочивають і навчаються з 9 і до 17 години. Увесь цей час, окрім екскурсій, у них є заняття з хімії, робототехніки, програмування, архітектури, дизайну і навіть йоги. Зовсім поряд – Школа передових технологій, яка відкрилась за співпраці з Київстаром. Нині тут займаються 18 найталановитіших учнів міста. Серед їхніх проектів – «Розумний город», «Робот-помічник» та інші.

«Діти це придумують самі. Ми лише допомагаємо їм у проектному менеджменті. Тобто їхні ідеї будемо загортати, як цукерочку, у красиву обгортку», - констатує Ірина Дарвай.

Найближчі плани «Нової енергії» – ще два наукових шоу, але всі деталі наразі тримають у великому секреті. Зрозуміло, що вони будуть цікавими для дітей, які вже вивчають фізику. Для них тут передбачена ще й Школа наукових фокусів «Ілюзіоніст». Планують також поглибити курс архітектури та дизайну для найменших. Нині малюки вже будують вежі з вафель та згущеного молока, а кристалічні ґратки - з зубочисток і сухофруктів.

А щоби про «Нову енергію» дізналися якомога більше дітей і молоді, науковці долучились до безкоштовних екскурсій на тему «Івано-Франківськ – дитяча мрія». Вперше її провели 6 липня. Ще дорогою до наукового музею дітям розповіли про найвужчу та найкоротшу вуличку Івано-Франківська та будинки, що зведені за технологією, як у Барселоні. Восени запланована ще одна така подорож. Реєстрація на неї розпочнеться 1 вересня. Аби її не проґавити, організатори просять стежити за новинами (можна у мережі Facеbook на сторінці «Туристичне Прикарпаття»), та за хештегами #франківськімандри і #франківськхочувдитинство. Та в «Новій енергії» запевняють, що дітям ця мандрівка обов’язково сподобається, а для когось може навіть стати тим днем, після якого він обере для себе майбутню професію.

Ірина Дружук, Івано-Франківськ

Фото Юрія Рильчука