Науковці занепокоєні суттєвими змінами рослинності в заповіднику «Касова Гора»

Науковці провели експедицію у заповіднику «Касова Гора», який входить до складу Галицького Національного природного парку в Івано-Франківській області. Дослідження показали суттєві зміни у рослинному покрові, що потребує негайних біотехнічних заходів.

Про це повідомляє у Facebook начальник наукового відділу Галицького НПП Василь Маланюк.

«В період з 29 червня до 2 червня 2019 року на території Галицького НПП працювала експедиція ….перші поверхневі дослідження науковців свідчать про суттєві зміни у рослинному покриві Касової гори – деградацію окремих аборигенних популяцій, і агресивний прогрес адвентивних видів (таких, що за нормальних умов не характерні для цих місць і потрапили сюди випадково, в результаті заносу людиною, тваринами чи іншими чинниками поширення - ред.), заростання чагарниками. Якщо не зробити природоохоронний менеджмент території і не приступити до негайних біотехнічних заходів, ми можемо за дуже короткий термін втратити найбільшу цінність Касової гори – її біологічне різноманіття», - пише Маланюк.

За його інформацією, метою експедиційних досліджень було вивчення сучасного стану рослинного покриву Касової гори.

«Впродовж 4-х днів проведено понад 100 геоботанічних описів, які засвідчили значні зміни рослинності Касової гори, що відбулися за 40 років і пов’язані з припиненням випасу і викошування. Окрім Касової гори були також зроблені геоботанічні описи в степових урочищах Скала, Щовби та Сімлин», - йдеться у дописі Маланюка.

Незабаром науковці планують детально охарактеризувати зміни, які відбулися, їхні причини та вплив на стан біорізноманіття Касової гори. Для цього тут створять моніторингові ділянки для постійного спостереження за динамікою змін рослинності та популяцій рідкісних видів.

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Ка́сова Гора́ (інша назва — Косова Гора) — західноопільський степовий резерват у складі Галицького національного природного парку. Заповідник «Касова гора» був створенийу 1936 році на церковних землях УГКЦ з дозволу митрополита Шептицького. У 1975 році це урочище отримало статус пам’ятки природи загальнодержавного значення. Спочатку вона мала мізерну площу – всього 7 га, а пізніше межі заповідної ділянки розширили до 65 га. На заповідній території росте понад 300 видів рослин. Науковці стверджують, що тут збереглися деякі види рослин кінця третинного періоду.