На купальські вихідні синоптики обіцяють “весняні” ночі — до +14°

В Україні у п’ятницю, 5 липня, опадів не очікується, температура вдень становитиме 21-26°, лише у південній частині підніметься до +30°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“5 липня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У вихідні, 6-7 липня, утримається мінлива хмарність. 6 липня вночі у північних, центральних та південних областях, вдень у Криму, Приазов'ї та східних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

7 липня без опадів, лише вдень у західних, північних та центральних областях короткочасні дощі, грози.

Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 20-25°; на півдні країни вночі 14-19°, вдень 6 липня 24-29°, 7 липня 28-33°.

Упродовж 8-9 липня на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-25°; у південній частині вночі 13-19°, вдень 24-29°.

У Києві та Київській області 5 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 23-25°; по області вночі 9-14°, вдень 21-26°.

Вночі 6 липня та вдень 7 липня у Києві місцями пройде короткочасний дощ, гроза, в решту часу без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

8-9 липня у столиці очікуються короткочасні дощі, грози, лише вночі 9 липня без опадів.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.