До кінця тижня в Україні - дощі, грози та шквали

У четвер, 4 липня в Україні без опадів, лише в південній частині місцями короткочасні дощі, грози та шквали 15-20 м/с;

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"4 липня мінлива хмарність. У південній частині місцями короткочасні дощі, грози та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 19-24°, на півдні та сході країни 25-30°", - йдеться у повідомленні.

5 липня вночі без опадів, вдень у західних, північних та центральних областях, 6 липня в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, на півдні країни вночі 13-18°, вдень 26-30°.

7 липня у північних, західних, вдень і в центральних областях, 8 липня на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози. Температура у південних та східних областях вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 25-31°, на решті території вночі 10-16°, вдень 20-26°.

По Києву 4 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

По області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.

Вдень 5 липня та вночі 6 липня місцями короткочасні дощі, грози, в решту часу - без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

7- 8 липня короткочасні дощі, грози, лише вночі 7 липня без істотних опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Фото з сайту parmanews.ru