В Ужгород на міжнародне ралі приїхали 100 ретроавто
Фото
Укрінформ
Близько сотні ретроавтомобілів та мотоциклів із Чехії, Словаччини та Польщі приїхали у суботу, 29 червня, в Ужгород у рамках міжнародного пробігу “Земплінське раллі автоветеранів”.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Ужгородській міській раді.
“29 червня в Ужгород, стартувавши у Словаччині, приїхали близько 100 ретроавтомобілів та мотоциклів із Чехії, Словаччини, Польщі. Автомобілі можна оглянути на Набережній Незалежності та площі Театральній протягом другої половини суботи” - повідомили у міськраді.
Автопробіг ретроавтомобілів в Ужгороді / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ
Як інформують в Ужгородській мерії, акція відбувається у рамках «Земплінського раллі автоветеранів».
Усі машини, які приїхали в Ужгород, незважаючи на поважний вік - у чудовому технічному стані.