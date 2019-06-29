В Ужгород на міжнародне ралі приїхали 100 ретроавто

Близько сотні ретроавтомобілів та мотоциклів із Чехії, Словаччини та Польщі приїхали у суботу, 29 червня, в Ужгород у рамках міжнародного пробігу “Земплінське раллі автоветеранів”.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Ужгородській міській раді.

“29 червня в Ужгород, стартувавши у Словаччині, приїхали близько 100 ретроавтомобілів та мотоциклів із Чехії, Словаччини, Польщі. Автомобілі можна оглянути на Набережній Незалежності та площі Театральній протягом другої половини суботи” - повідомили у міськраді.

Автопробіг ретроавтомобілів в Ужгороді / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

Як інформують в Ужгородській мерії, акція відбувається у рамках «Земплінського раллі автоветеранів».

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Усі машини, які приїхали в Ужгород, незважаючи на поважний вік - у чудовому технічному стані.