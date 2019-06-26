Спека різко спаде - вночі обіцяють до +7°
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
“27 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с”, - йдеться в повідомленні.
Температура вночі становитиме 15-20°; вдень у західних та північних областях 26-31°, на решті території 30-35°.
У наступні два дні, 28-29 червня, характер погоди, за даними синоптиків, зміниться. Зокрема, відчутно знизиться температура вночі до 10-15°, 29 червня у західних областях місцями до 7-9° тепла, вдень до 18-23° (28 червня на півдні та сході країни вночі до 15-20°, вдень до 24-29°).
28 червня вночі у південних та східних областях, вдень в Україні, крім заходу та півдня, короткочасні дощі, грози, 29 червня без опадів, лише вдень на Лівобережжі місцями невеликий дощ.
30 червня в Україні без опадів, лише вдень у східних областях короткочасні дощі, грози; температура вночі 7-13°, на узбережжі морів до 17°, вдень 19-25°, на заході до 28°.
1 липня в Україні (крім півдня) невеликі короткочасні дощі, грози; температура вночі 10-16°, вдень 24-30°.
У Києві та Київській області 27 червня вночі без опадів; вдень короткочасні дощі, грози.
Температура вночі у столиці 18-20°, вдень 28-30°; по області вночі 15-20°, вдень 26-31°.
Впродовж 28-29 червня у Києві відчутно знизиться температура повітря вночі до 10-15°, вдень до 18-23°.
Без опадів, лише вдень 28 червня короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 28 червня місцями пориви 15-20 м/с.
30 червня опадів у столиці не очікується; температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.
Водночас 1 липня синоптики прогнозують у Києві невеликі короткочасні дощі, грози; температура вночі 10-15°, вдень 24-29°.