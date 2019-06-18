Забруднення Росі: вміст хімікатів у криницях досі у 20 разів вище норми

«Станом на п’ятницю показник хімікатів у воді в криницях села Збаржівка та водогоні перевищував норму у понад 20 разів. Сьогодні взято нові проби води, і протягом дня будуть свіжі результати», - цитує відомство начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Григорія Сидорука.

Згідно з повідомленням, для забезпечення місцевих жителів питною водою належної якості організовано довіз із Вінниці бутильованої води в кількості 1,5 т. Також закуплено велику ємність для питної води об’ємом 2 т, аби щоденно довозити у село воду належної якості.

У водоймах вище та нижче за течією від місця аварії перевищень вмісту гербіцидів «Тарга супер» не виявлено.

Як повідомлялося, 9 червня біля села Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. У результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

Із 12 пестицидів, які були виявлені на місці події, 8 – гербіциди, 3 – фунгіциди, 1 регулятор росту рослин. Усі препарати належать до 3-го класу токсичності.

12 червня повідомлялося, що у криницях Збаржівки залишкової кількості отрутохімікатів не виявлено, а в місці виливу хімікатів під час ДТП виявлено перевищення припустимого вмісту гербіцидів у 200-600 разів.

Фото: vin.gov.ua