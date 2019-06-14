Під харківською поліцією протестували проти обшуків у активістів

У Харкові біля Немишлянського районного відділку поліції відбувся пікет проти обшуків, які пікетувальники вважають тиском на активістів.

Про це повідомляє у Facebook харківська ГО "Світанок".

"Сьогодні вранці біля стін Немишлянського районного відділку поліції м. Харкова відбувся пікет патріотично налаштованих активістів з вимогою припинити переслідувати патріотів, влаштовуючи обшуки та незаконні затримання", - йдеться у повідомленні.

Пікет у Харкові проти переслідування патріотів / Фото: facebook.com/svitanokkh

Представники ГО стверджують, що керівництво відділку поліції з ними спілкуватись відмовилось. Речник поліції Харківської області "нічого по суті сказати не змогла", зазначається в дописі.

Активісти вважають обшуки, які пройшли напередодні, тиском на патріотичну громадськість Харкова перед сесією міської ради.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 13 червня, поліція провела обшуки у харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка. Правоохоронці поінформували, що слідчі дії проводилися за рішенням суду в рамках кримінальних проваджень з приводу подій 2 червня.

2 червня, перед початком з'їзду партії "Довіряй ділам", біля Палацу спорту влаштували акцію протесту проти реваншу колишніх членів Партії регіонів. Після цього частина учасників протесту попрямувала до пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову, розташованому неподалік на проспекті Петра Григоренка, і знесла його, встановивши на постаменті прапор України.

За даними поліції, окремі особи при цьому вчинили протиправні дії відносно поліцейських: троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні.

Голова Харківської міськради Геннадій Кернес заявив, що пам'ятник Жукову буде відновлено коштом благодійного фонду "Відродження".

19 червня на сесії Харківської міської ради планують розглянути питання повернення проспекту Петра Григоренка, який отримав цю назву в процесі декомунізації, імені маршала Жукова.