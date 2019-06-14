Вінницю “мінують" четвертий день поспіль

У Вінниці четвертий день поспіль надходять повідомлення про мінування готелів, магазинів та садочків – у п’ятницю, 14 червня, надійшло повідомлення про закладені вибухівки у трьох готелях.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікацій поліції Вінницької області Анна Олійник.

«Сьогодні уранці надійшло повідомлення на електронну скриньку поліції про те, що у трьох вінницьких готелях закладено вибухівку. Йдеться про готелі «Марсен», «SmartApart» та «Франція». Наразі вибухотехнічні групи та кінологи перевіряють приміщення на наявність небезпечних предметів», - повідомила Олійник.

За її словами, невідомі інформують про замінування різних об’єктів у Вінниці вже четвертий день поспіль. Зокрема, у четвер вони надіслали електронного листа з повідомленням про вибухівку у 28 закладах, в тому числі торгових центрах, готелях і навіть дитячих садочках. Правоохоронці уживали всіх передбачених у таких випадках заходів, небезпечних предметів виявлено не було.

В діях зловмисників, які надіслали повідомлення про загрозу безпеці громадян, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 КК України (Терористичний акт або погроза його вчинення). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.