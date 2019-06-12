На Луганщині троє 16-річних хлопців розбилися на мотоциклах

У Попаснянському районі Луганській області внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинули троє неповнолітніх.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

ДТП сталася у середу, 12 червня, на автошляху між селами Тошківка-1 та Тошківка.

«На місці події поліцейськими попередньо встановлено, що на автошляху сталося зіткнення двох мотоциклів «ІЖ» та Suzuki. Внаслідок зіткнення на місці ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинули три 16-річні хлопці – два водії та пасажир», - йдеться в повідомленні.

Крім того, 16-річна дівчина з травмами госпіталізована до лікарні.

На даний час на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції.