У Чернівцях сотні волонтерів та небайдужих зустріли військових десантників, які повернулися із зони проведення Операції об'єднаних сил після 8 місяців виконання завдань на сході країни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Військові пройшлися колоною центральними вулицями міста, тримаючи в руках фотографії загиблих товаришів.

"За час проведення Антитерористичної операції, а пізніше Операції об'єднаних сил з військової частини А 2582 з місцем дислокації у Чернівцях загинуло 24 військовослужбовці, 300 чоловік було поранено та травмовано", - сказав командир 80-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шворак.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів.

У Чернівцях зустріли десантників, які повернулися із зони ООС / Фото: Віталій Олійник, Укріфнорм

На Центральній площі діти розгорнули велетенський двадцятиметровий стяг. Прийшли не лише рідні та друзі військових, але й пересічні буковинці спеціально приїхали, аби привітати десантників з поверненням і подякувати за їхню службу.