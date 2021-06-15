15 червня, 9:00 - пресконференція на тему: «Концепція легкого персонального транспорту. Як інтегрувати самокати й моноколеса в законодавство, інфраструктуру та суспільство?»

Організатор: ГО «Велодень в Києві».

Учасники: Юлія Клименко - перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, авторка законопроєкту № 3032; Анна Даниленко - голова ГО “Велодень в Києві”, голова оргкомітету акції Всеукраїнський велодень у Києві, модератор; Олександр Полунін - моноколесник, співкоординатор спільноти Легкого персонального транспорту; Ігор Мельничук - представник спільноти користувачів елетросамокатів м. Києва.

Коротко. На вулицях українських міст уже з’явилася нова категорія транспортних засобів – легкий персональний транспорт (ЛПТ), до якого відносять моноколеса, самокати, ролики, лонгборди, скейти тощо. Кількість його користувачів стрімко зростає. Втім, до цього виявились не готові ані інфраструктура, ані законодавство, ані суспільство, а власне ЛПТ нині знаходиться поза правовим полем. Які шляхи розвитку ЛПТ? Як успішно інтегрувати цей транспорт в суспільне життя, вирішити конфлікти та створити безпечні умови для всіх категорій? Про це говоритимуть експерти, користувачі та управлінці.

Акредитація представників ЗМІ: bikeday.kiev@gmail.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк