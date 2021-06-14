Два роки президентства Зеленського: успіхи, помилки, рейтинги
Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва.
Учасники: Ярослав Зубченко - журналіст видання «Детектор медіа»; Роман Ратушний - голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр»; Михайло Міщенко - заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова; Андрій Сухарина - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи».
Питання до обговорення:
- Підсумки роботи президента: як їх оцінюють регіональні експерти та журналісти?
- Рейтинги і народна любов: чи може Президент Зеленський сподіватися на народну підтримку?
- Партійні рейтинги: чи змінився баланс сил у електоральних перегонах?
- Медійна робота команди Президента: чи дає вона результат?
Довідково. Під час заходу будуть оприлюднені результати експертного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 14–19 травня 2021 року, які будуть розміщені на сайті Фонду «Демократичні ініціативи»: https://dif.org.ua
Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням
У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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