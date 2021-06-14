14 червня, 12:30 пресконференція на тему: “Два роки президентства Зеленського: успіхи, помилки, рейтинги”

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва.

Учасники: Ярослав Зубченко - журналіст видання «Детектор медіа»; Роман Ратушний - голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр»; Михайло Міщенко - заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова; Андрій Сухарина - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи».

Питання до обговорення:

- Підсумки роботи президента: як їх оцінюють регіональні експерти та журналісти?

- Рейтинги і народна любов: чи може Президент Зеленський сподіватися на народну підтримку?

- Партійні рейтинги: чи змінився баланс сил у електоральних перегонах?

- Медійна робота команди Президента: чи дає вона результат?

Довідково. Під час заходу будуть оприлюднені результати експертного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 14–19 травня 2021 року, які будуть розміщені на сайті Фонду «Демократичні ініціативи»: https://dif.org.ua

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід у зал тільки у масках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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