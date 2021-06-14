14 червня, 10:00 - пресконференція на тему: “Чому необхідно невідкладно ухвалити закон «Про адміністративну процедуру»?”

Організатор: Центр політико-правових реформ.

Учасники: Лариса Білозір - народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради України з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур; Олександр Банчук - заступник міністра юстиції України; Френк Пол - керівник сектору з питань юстиції і внутрішніх справ у Групі підтримки України в ЄС; Грегор Вірант - Голова Програми SIGMA; Віктор Тимощук – заступник голови правління Центру політико-правових реформ.

Коротко. Під час заходу експертна громадськість разом із представниками влади пояснять, чому Закон «Про адміністративну процедуру» потребує негайного розгляду та якнайшвидшого ухвалення. Законопроєкт покликаний запровадити спрощені, чіткі й уніфіковані правила для всіх видів взаємодії держави з громадянами та бізнесом і навести порядок в адміністративній практиці, що зміцнить довіру населення.

На початку квітня профільний парламентський комітет завершив роботу над доопрацюванням законопроєкту № 3475 «Про адміністративну процедуру» до другого читання і рекомендував його до остаточного прийняття. Проте винесення проєкту на голосування щоразу відкладається.

Запитання до обговорення:

Як ухвалення закону про адмінпроцедуру наблизить Україну до ЄС?

Чому цей закон потрібно ухвалити якнайшвидше?

Які нові права надасть закон громадянам і бізнесу?

Що потрібно зробити Уряду, парламенту і Президенту України, щоб цей закон був прийнятий?

Яку фінансову допомогу отримає Україна від ЄС на впровадження закону «Про адміністративну процедуру»?

Довідково. Законопроєкт № 3475 «Про адміністративну процедуру» є одним із пріоритетних напрямів Реформи державного управління. Комплексна реформа державного управління спрямована на побудову сервісної держави, в центрі якої людина. Більше про РДУ: https://par.in.ua/

Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR) - це проект ЄС, який підтримує Уряд України у впровадженні Стратегії реформування державного управління, ухваленої в червні 2016 року. Проєкт надає консультативну та практичну допомогу у розбудові спроможності Кабінету Міністрів України з метою побудови підзвітного, спроможного і результативного державного управління в Україні. Підтримка проєкту спрямована на створення умов для розробки якісних урядових рішень, підзвітного урядування, професійної державної служби та удосконалення державних послуг.

Пресконференцію проводить Центр політико-правових реформ з представниками Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, Міністерства юстиції України та Програми SIGMA за підтримки проєкту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), Офісу реформ Кабінету Міністрів України та міжнародного фонду «Відродження».

Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://forms.gle/kC3AYpm2bEue87QAA

Додаткова інформація за тел.: 097-360- 49- 25 (Іван Голод, комунікаційний менеджер ЦППР) або e-mail: holod@pravo.org.ua

Більше інформації про законопроєкт: http://www.adminprocedure.org.ua/

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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