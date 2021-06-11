11 червня, 13:30 пресконференція на тему: “ГО "Білорусь 2:0. Робимо разом": про реальні перспективи демократизації Білорусі”

Організатор: ГО "Білорусь 2:0. Робимо разом".

Учасники: Сяргєй Бульба - голова правління ГО "Білорусь 2:0. Робимо разом"; Тацьцяна Мартинава - модератор, співзасновник ГО "Білорусь 2:0. Робимо разом"; Сяргєй Куценка - член ГО "Білорусь 2:0. Робимо разом".

Коротко: Під час заходу піде мова про аналітичне переосмислення проблем Білорусі та підготовку нового демократичного устрою в цій країні; про економічну платформу змін Білорусі та новий етап розвитку білорусько-українських відносин; про представлення інтересів білорусів в Україні, які стали політичними біженцями.

Додаткова інформація за тел.: 0982025962 (Ігор Пилипчук) або e-mail: ihor197308@gmail.com

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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