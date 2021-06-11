Концепція комунікації у сфері гендерної рівності у Києві

11 червня об 11:00 відбудуться публічні консультації «Концепція комунікації у сфері гендерної рівності у м. Києві»

Організатори: Департамент соціальної політики КМДА; Київський міський Палац ветеранів.

Учасники: Тетяна Гузенко ‒ керівниця управління з питань гендерної рівності Департаменту соціальної політики КМДА; Вікторія Челомбітько ‒ перша заступниця директорки Департаменту освіти і науки КМДА; Юлія Ярмоленко ‒ депутатка Київської міської ради; Ксенія Гнатовська ‒ координаторка МФО «Київ за рівні можливості»; Олена Лобова ‒ голова правління ГО "Комунікації для змін", співзасновниця Школи комунікацій і менеджменту «Old School»; Тетяна Новицька ‒ експертка ГО «Новий соціальний вектор», віцепрезидентка Всеукраїнської Асоціації Консультантів з Управління (CMC-Ukraine) та ін.

До обговорення через сервіс відеозв’язку ZOOM долучаться: Олеся Бондар – директорка «Українського жіночого фонду»; Наталія Чермошенцева ‒ національна консультантка з питань гендерної рівності та реформ, ГО «Громадський центр «Нова генерація»; Іветта Делікатна ‒ партнерка агентства комунікаційного консалтинга ECOMM, експертка з комунікацій Association4U; Валерія Таран-Гайдук ‒ координаторка Програми від UNFPA «ЄС за гендерну рівність».

Коротко. У зв᾽язку із міжнародними зобов’язаннями, взятими Київською міською радою, які закріплені рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 63/7636 «Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків», а також на виконання Плану дій з досягнення рівності та імплементації Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 березня 2021 року №475, управлінням з питань гендерної рівності Департаменту соціальної політики КМДА проводяться публічні консультації з метою розроблення міської цільової програми «Київ ‒ місто рівних можливостей».

Питання до обговорення:

- сприйняття гендерної рівності та її ролі у державній політиці;

- проблематика гендерно-стереотипного мислення серед учнівської молоді та студентів;

- проблематика стереотипного сприйняття покоління срібного віку;

- формування нульової толерантності до насильства;

- формування позитивного образу жінки-лідерки;

- підвищення кваліфікації та рівня обізнаності щодо принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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