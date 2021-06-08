Кодекс етики та гендерних принципів для української енергетики

8 червня, 11:00 круглий стіл на тему: «Презентація проєкту Кодексу етики та гендерних принципів в енергетичній галузі України»

Організатори: МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) та USAID Проєкт енергетичної безпеки.

Учасники: Ілона Єлєнєва - директорка МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI); Анатолій Досич - Апарат Уповноваженого КМУ з гендерних питань; Юлія Галустян - експертка з гендерних питань, USAID Проєкт енергетичної безпеки; Наталія Лук’янова - експертка з прав людини, МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI); Ірина Орловська - експертка із захисту трудових прав, співавторка Кодексу етики та гендерних принципів в енергетичній галузі України, МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI); Павло Прудніков - заступник голови Атомпрофспілки; Володимир Клименко - Укрнафтогазпрофспілка.

Модератор: Ксенія Мацкевич - експертка з комунікацій, МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI).

Коротко. Вперше в Україні буде презентовано Кодекс етики та гендерних принципів в енергетичній галузі України, розроблений національними експертами з гендерних питань у співпраці з колегами з провідних галузевих профспілок — «Укрнафтогазпрофспілка» та «Атомпрофспілка».

Кодекс розроблено в рамках Проєкту «Ge4U: Гендер для профспілок в енергетиці», який реалізує МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ).

Під час круглого столу керівники Атомпрофспілки та Укрнафтогазпрофспілки також поділяться досвідом роботи у просуванні гендерно чутливих ініціатив, а Проєкт Ge4U презентує свої цілі й завдання.

Довідково. Міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) заснована в серпні 2002 року. Організація впроваджує проєкти технічної допомоги в усіх регіонах України та співпрацює із партнерами за кордоном у чотирьох основних напрямах: соціальна політика; здоров`я та добробут; захист громадянських прав, у тому числі й права на гідну працю; розвиток дітей та молоді.

Сайт організації: http://lhsi.org.ua/

Проєкт: «Ge4U: Гендер для профспілок в енергетиці» — спільний проєкт МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” та USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ), в рамках якого розробляється Гендерний Кодекс поведінки в енергетичному секторі та практичний Посібник для профспілкових лідерів «Як застосувати Гендерний кодекс на практиці». В рамках проєкту МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” за підтримки партнерів проведе відповідні навчання та інформаційну кампанію щодо розширення можливостей та лідерства жінок на виробництві, а також щодо гендерних аспектів трудових прав жінок та чоловіків в енергетичному секторі.

Детальніше: http://lhsi.org.ua/s131-proekt-ge4u-gender-dlya-profspilok-v-energetici

Додаткова інформація за тел.: 050-372-92-00 або e-mail: pr@lhsi.org.ua (Ксенія Мацкевич, експертка з комунікацій, МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI).

Запитання до спікерів від представників ЗМІ надсилати на e-mail : pr@lhsi.org.ua

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу:

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