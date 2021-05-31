31 травня, 14:30 презентація ролінгового дослідження ринку туристичної галузі «Електоральні настрої. Щотижневий звіт»

Організатори: Міністерство культури та інформаційної політики України; Державне агентство розвитку туризму України.

Учасники: Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України; Мар’яна Олеськів - голова Державного агентства розвитку туризму України; Олександр Корнієнко - народний депутат України; Дмитро Нальотов - народний депутат України; Олександра Кокшинська - керівниця відділу досліджень, соціолог, компанія «Оперативна соціологія»; Юлія Толстік - соціолог, проєктний менеджер, компанія «Оперативна соціологія».

Коротко. Дослідження представляє собою ролінговий аналіз попиту на туристичні продукти різних соціальних та вікових верств населення України, а також настрої туристичної динаміки по Україні.

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід до зали тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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