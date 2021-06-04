Незрячі громадяни України. Потреба в соціалізації та підтримці влади

4 червня, 13:30 пресконференція на тему: «Українське товариство сліпих - єдина організація, яка потребує державної допомоги для надання комплексних послуг незрячим громадянам України»

Організатор: ГО «Київська міська організація УТОС».

Учасники: Михайло Новосецький - заступник голови ВОІ «Українське товариство сліпих»; Олександр Вінковський - директор Київського УВП №2 УТОС; Ольга Бойко - голова первинної організації Українського товариства сліпих; Степан Філіп - начальник юридичного відділу ЦП УТОС.

Коротко. Під час заходу спікери порушать нагальні проблеми соціалізації незрячих громадян. В Україні налічується близько 150 тис. осіб з вадами зору, з яких близько 40 тис. - із глибоким враженням зору. Ці громадяни потребують інтеграції в суспільство. УТОС - єдина організація, яка має соціальні об’єкти: гуртожитки, клуби, бібліотеки, місцеві осередки, здравниці, працівники яких надають послуги незрячим громадянам.

Працевлаштування незрячих осіб на сьогодні можливе лише на підприємствах УТОС, які використовують ручну працю незрячих і тому потребують допомоги фонду соцзахисту інвалідів. Місцеві осередки УТОС у співпраці з місцевою владою вирішують питання зменшення бар’єрності міської інфраструктури, фізичного супроводу незрячих, надання пільг, побутового обслуговування тощо.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк