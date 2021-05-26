“Час відмовитися від тютюну”. 31 травня - Всесвітній день без тютюну

26 травня, 11:00 - пресконференція на тему: «Кидай курити або помирай: що пропонує курцям Україна»

Організатор: ГО «Здорові ініціативи».

Учасники: Наталія Торопова - голова ГО «Здорові ініціативи»; Юрій Стратович - лікар вищої категорії.

Коротко. 31 травня в усьому світі відзначають Всесвітній день без тютюну. У 2021 році цей день відбудеться під гаслом «Час відмовитися від тютюну». Мета - привернути увагу до проблем 8 мільйонів курців в Україні, які потребують допомоги у відмові від куріння.

Довідково. Напередодні ГО «Здорові ініціативи» провела оцінку доступності програм допомоги курцям у відмові від куріння в Україні, спираючись на результати репрезентативного соціологічного опитування КМІС і власного дослідження мотивації курців.

Акредитація представників ЗМІ: healthy.initiativesngo@gmail.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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