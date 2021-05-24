24 травня, 12:00 - пресконференція на тему: “Чи дозволить Міндовкілля енергетикам знищити національний парк?”

Організатор: ГО "Центр екологічних ініціатив "Екодія".

Учасники: Олексій Василюк - ГО Українська природоохоронна група; представник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; Владислав Артамонов - директор Національного природного парку Бузький Гард.

Модератор: Вікторія-Анна Олійник - Центр екологічних ініціатив “Екодія”.

Коротко. Попри історичну та природоохоронну значущість національного природного парку «Бузький Гард» (Миколаївська обл.), тут планують розвивати Південноукраїнський енергетичний комплекс, зокрема підвищити рівень Олександрівського водосховища на річці Південний Буг для потреб атомної енергетики. Це призведе до затоплення частини нацпарку, що стане причиною багатьох негативних наслідків для біорізноманіття, яке тут охороняється на міжнародному рівні. Науковці та громадські організації подали численні зауваження до Звіту з оцінки впливу на довкілля цього проєкту, що зараз проходить громадське обговорення. Науковці переконані, що на підставі цього звіту неможливо надати позитивний висновок ОВД, оскільки він містить грубі порушення законодавства та помилки. Експерти та громадськість закликають Міндовкілля зберегти Бузький Гард та відмовити НАЕК "Енергоатом" у позитивному висновку щодо цього проєкту.

Запитання від представників ЗМІ надсилати на е-mail: shamina.uncg@gmail.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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