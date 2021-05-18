18 травня, 11:00 - брифінг заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка на тему: ”Нові умови призначення субсидій”

Організатор: Міністерство соціальної політики України.

Спікер: Віталій Музиченко - заступник міністра соціальної політики України.

Довідково. 14 квітня 2021 року Уряд прийняв рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, зокрема, уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині: здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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