Найактуальніші запитання до сімейного лікаря про вакцинацію проти COVID-19
Спікер: Дарина Дмитрієвська - сімейна лікарка, співзасновниця ГО «Медичні лідери».
Коротко. Метою заходу є інформування українців про ситуацію з коронавірусною хворобою в Україні та запобігання поширенню неправдивої інформації, фейків на тему імунізації.
Представники ЗМІ можуть надсилати запитання спікерам до 19:00 18.05.2021 на електронну адресу: danilova95tania@gmail.com
Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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