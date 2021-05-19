19 травня, 10:00 - пресконференція на тему: «Найактуальніші запитання до сімейного лікаря про вакцинацію проти COVID-19»

Спікер: Дарина Дмитрієвська - сімейна лікарка, співзасновниця ГО «Медичні лідери».

Коротко. Метою заходу є інформування українців про ситуацію з коронавірусною хворобою в Україні та запобігання поширенню неправдивої інформації, фейків на тему імунізації.

Представники ЗМІ можуть надсилати запитання спікерам до 19:00 18.05.2021 на електронну адресу: danilova95tania@gmail.com

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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