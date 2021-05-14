14 травня, 15:00 - круглий стіл на тему: «Закон про інвестнянь: проєкти на перший мільярд»

Учасники: Давид Арахамія - голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу"; Ігор Марчук - народний депутат України; Галина Янченко - народний депутат України, голова Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів; Олег Немчінов - міністр Кабінету Міністрів України; Оксана Маркарова - Надзвичайний і Повноважний Посол України в США; Ірина Новікова - заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Дмитро Олійник - генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента України; Ігор Маріаш - генеральний директор БІМБО КЮЄСАР УКРАЇНА; Клеменс Лер - генеральний директор компаній Amstar в Європі; Озан Аслан Чалар - директор з маркетингу ТОВ «Лайфселл»; Аліна Свідерська - директор з розвитку бізнесу в Україні, Scatec Solar; Анатолій Сторожук - директор ТОВ "Група Компаній "Сатер-Екоенерго"; Євген Садовий - генеральный директор групи терміналів «RISOIL S.A.».

Модератор: Сергій Цівкач - виконавчий директор UkraineInvest.

Коротко. З моменту набуття чинності Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями» UkraineInvest отримано понад 15 запитів від потенційних інвесторів щодо можливості надання державної підтримки їхнім інвестиційним проєктам. Потенційний обсяг інвестицій у такі проєкти становить понад 1 млрд доларів США.

До участі у заході запрошені народні депутати, представники Уряду та представники інвестиційної спільноти. Учасники круглого столу підіб’ють підсумки роботи UkraineInvest щодо супроводження інвестиційних проєктів у 2020 році, а також обговорять результати діяльності UkraineInvest як уповноваженої установи відповідно до Закону.

Акредитація представників ЗМІ до 14 травня 12:00: https://bit.ly/3bnOavg

Акредитація потребує підтвердження у зв'язку з карантинними заходами та обмеженою кількістю місць у залі.

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Керівництво ВР готове супроводжувати внесення Стамбульської конвенції на розгляд, щойно надійде офіційний текст – Кондратюк

Керівництво Верховної Ради готове сприяти і супроводжувати внесення офіційного тексту Стамбульської конвенції на розгляд сесійної зали парламенту, як тільки надійде офіційний текст, підготовлений урядом і розглянутий профільним комітетом.

Про це заявила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час круглого столу до 10-ї річниці відкриття до підписання Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції), передає кореспондент Укрінформу.

"Виступаючи сьогодні перед вами від імені Верховної Ради України, я хотіла б чітко заявити, що керівництво парламенту готове сприяти і супроводжувати внесення офіційного тексту Конвенції на розгляд сесійної зали, як тільки до нас надійде офіційний текст, підготовлений урядом, а також потім розглянутий профільним комітетом", - зазначила Кондратюк.

Водночас, вона зауважила, що парламент - це представницький орган усього українського народу, зріз суспільства з усіма його плюсами та мінусами, стереотипами та упередженнями. "Тому волі одного керівництва парламенту чи профільного комітету недостатньо для ухвалення позитивного і відповідального рішення. Для цього, звичайно, потрібне сприяння і розуміння змісту самої конвенції більшістю народних депутатів, а також підтримка ідеї ратифікації зі сторони виборців, яких вони представляють, а також, звичайно, широке залучення громадянського суспільства в процесі адвокації, роз'яснення і популяризації конвенці", - сказала Кондратюк.

Вона додала, що ратифікація Стамбульської конвенції сьогодні залежить від політичної готовності монобільшості, яка мала би взяти на себе найбільшу адвокацію та відповідальність за ратифікацію. На думку заступниці Голови ВР, керівництво України, яке подає конвенцію в парламент на ратифікацію, теж мусить взяти на себе велику відповідальність, а перша леді може стати амбасадором ратифікації. Також не малу роль будуть відігравати Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та Міністерство соціальної політики, від якого очікується офіційний текст законопроєкту про ратифікацію Стамбульської конвенції.

"Міністерство до цих пір нам не надало цього документу. Ми його очікуємо, наскільки я розумію, якнайшвидше", - додала Кондратюк. Також важливим буде супровід процесу ратифікації повне сприяння Міністерства закордонних справ України і дипломатичного корпусу. Вона зауважила, що особливого конструктивного діалогу, потребує також і Рада церков. Кондратюк сподівається, що восени вдасться "вийти на якийсь результат" у питанні ратифікації Стамбульської конвенції.

Заступниця Голови ВР переконана, що ратифікація конвенції - це питання, яке не можна відкладати, оскільки на тлі пандемії коронавірусу і карантинних обмежень у всьому світі фіксується спалах насильства в сім'ях, жертвами якого стають в основному жінки і діти.

"Саме зараз, коли є такі складні виклики, як негативні наслідки COVID-19, потрібно шукати ефективні рішення та інструменти, які здатні зупинити цю хвилю насильства, і це, безумовно, - Стамбульська конвенція та її ратифікація", - наголосила Кондратюк.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала офіційну позицію Офісу генпрокурора щодо відсутності будь-яких перешкод в Україні для запуску процедури ратифікації Стамбульської конвенції.

Стамбульська конвенція - це міжнародний юридичний обов’язковий акт під егідою Ради Європи, який охоплює питання, пов’язані з насильством проти жінки (покарання й переслідування злочинців, захист і допомога жертвам, запобігання та протидія насильству як соціальному явищу).

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