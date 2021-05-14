14 травня, 14.00 - презентація на тему: «[Не] втрачені архіви Луганщини»

Організатор: Державна архівна служба України.

До участі запрошені: Анатолій Хромов - Голова Державної архівної служби України; Лариса Левченко - заступник Голови Державної архівної служби; Вікторія Кривицька - директор Державного архіву Луганської області; Андрій Меленець - директор Департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України.

Модератор: Леся Хемраєва.

Коротко. Через війну на Донбасі та тимчасову окупацію частини територій Луганської та Донецької областей України було втрачено контроль над документами, що зберігалися в архівних установах цього регіону, які є складовою Національного архівного фонду України.

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов переконаний, що ніколи не пізно боротися за українські архіви на окупованих територіях, і Державна архівна служба України проводить усі необхідні заходи, аби повернути контроль над ними.

Досягнення Державної архівної служби України у напрямі відтворення архівних документів зі страхових копій страхового фонду документації та надання доступу до 2 698 аркушів документів з фондів Державного архіву Луганської області, що сьогодні перебувають на тимчасово окупованій території, буде представлено під час презентації.

Контактна особа: Леся Хемраєва (е-mail: l.hemrayeva@arch.gov.ua)

Акредитація представників ЗМІ за телефоном: (044) 275-27-77

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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