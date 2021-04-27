Фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду

27 квітня, 10:00 - відеоконференція на тему: «Засідання Наглядової ради Українського культурного фонду з конкурсного добору на посаду виконавчого директора УКФ»

Організатор: Український культурний фонд.

Учасники: члени Наглядової ради Українського культурного фонду; кандидати на посаду виконавчого директора УКФ.

Коротко. За результатами проходження технічного відбору конкурсу участь у відкритих співбесідах, що відповідають вимогам Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду, братимуть: Владислав Берковський; Олександр Журавчак; Микола Кужельний; Наталія Кучменко; Сергій Міранков; Роман Негрієнко; Ірина Осадча; Анастасія Рагімова; Жанна Румко; Вікторія Снєгур; Олег Соснов; Оксана Стебельська.

Ознайомитись з документами учасників конкурсу.

Довідково. Відповідно до підпункту 8.1 пункту 8 розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду, затвердженого на засіданні Наглядової ради Українського культурного фонду від 04 лютого 2021 р. № 03, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засідання транслюватиметься онлайн на Youtube каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Розпочався фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ

Члени наглядової ради Українського культурного фонду проводять фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ. Засідання наглядової ради проходить у режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я радо вітаю всіх учасників наглядової ради УКФ. Надзвичайно дякую всім конкурсантам, які погодилися взяти участь у конкурсі на посаду виконавчого директора УКФ. Нагадаю, що загалом у нас було 19 кандидатів. До другого етапу, який відбувається сьогодні, допущено 12 кандидатів", - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

За результатами проходження технічного відбору конкурсу участь у відкритих співбесідах, що відповідають вимогам Регламенту наглядової ради УКФ, братимуть: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталія Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко, Ірина Осадча, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Вікторія Снєгур, Олег Соснов, Оксана Стебельська.

Засідання транслюється онлайн на Youtube каналі Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.

Кандидати на посаду виконавчого директора УКФ презентують свої бачення майбутнього розвитку установи

На фінальному етапі конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду кандидати на посаду презентують свої бачення майбутнього розвитку установи.

Виступи кандидатів проходять в Укрінформі.

"У нас 12 кандидатів, всі вони мають до 10 хвилин виступу-презентації свого бачення стратегії та майбутнього розвитку Українського культурного фонду. Ми виділяємо 10 хвилин на запитання та відповіді", - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

На засіданні присутні вісім членів наглядової ради.

Своє бачення майбутнього розвитку УКФ вже презентував кандидат на посаду - Владислав Берковський. Він зазначив, що дуже важливо налагоджувати взаємозв'язок УКФ з суспільством. За його словами, потрібно більше поширювати інформацію про установу, про її діяльність, про засади та вимоги, які ставляться.

Засідання транслюється онлайн на Youtube каналі Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня члени наглядової ради Українського культурного фонду розпочали фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.

У фіналі конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ вже виступила половина кандидатів

Половина кандидатів на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду вже виступила під час фінальному етапу конкурсу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас 12 кандидатів на другому етапі... Сьогодні нам важливо почути про відповідність критеріїв щодо оцінювання кандидатів: досвід роботи на керівних посадах; рекомендаційні листи; наявність досвіду роботи зі штатом 40 працівників плюс; обов'язкова наявність стратегії розвитку УКФ на три роки; головні завдання для себе як для керівника; можливість оперування фінансової складовою", - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

Вже виступили шість кандидатів на посаду: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталія Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко.

Берковський під час свого виступу зазначив, що дуже важливим є налагодження чіткої комунікації між дирекцією та наглядовою радою, між самим УКФ та органами виконавчої влади та між УКФ і суспільством. За його словами, потрібно більше поширювати інформацію про установу, про її діяльність, про засади та вимоги, які ставляться, а також важливим є поширення досвіду та інформації на регіональному рівні.

У свою чергу, Журавчак розповів, що важливим є впровадження програми знакових довгострокових проєктів за підтримки УКФ на 3-7 років. За його словами, це дасть: прогнозовану стабільність розвитку проєктів; інституційний розвиток організацій; експорт українського культурного продукту; трансформацію культурного ландшафту.

За словами Кужельного, першими кроками виконавчого директора УКФ мають бути: оптимізація витрат фонду у плануванні діджитального представлення своїх продуктів грантоотримувачами; корекція умов та вимог щодо оформлення грантових заявок та промоція діяльності УКФ; стабілізація та укрупнення діяльності інституції; вдосконалення рівня ефективності, прозорості, оброблення та, відповідно, оцінювання грантових заявок.

Міранков зазначив, що необхідно додатково залучати до оцінювання проєктів викладачів фахових вишів, а також викладачів, які навчають людей креативним індустріям.

Кучменко під час свого виступу зауважила, що потрібно шляхом врегулювання тематичних, пріоритетних напрямків зробити так, щоб було більше проєктів, якими б пишалася Україна. За її словами, Український культурний фонд повинен дотримуватися тих принципів і завдань у своїй роботі, які визначені нормативно-правовою базою. Вона додала, що, можливо, потрібно запровадити нові, шляхом внесення змін до нормативно-правової бази та до тематичних напрямків грантових програм.

У свою чергу, шостий кандидат на посаду - Негрієнко - наголосив, що українский культурний продукт має бути в першу чергу цікавим та не нав'язаним. Тому дуже важливо реалізовувати якісні проєкти та постійно підвищувати якісний рівень. За його словами, потрібно створювати моду на українську культуру.

Засідання транслюється онлайн на Youtube-каналі Укрінформу.

Як повідомлялося, 27 квітня члени наглядової ради Українського культурного фонду розпочали фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.

У фіналі конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ вже виступили всі кандидати

Всі 12 кандидатів на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду вже виступили на фінальному етапі конкурсу. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми завершуємо процес заслуховування кандидатів та співбесіду. І беремо 40 хвилин на аналіз презентацій, співбесід і всього нами почутого", - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

У першій частині фінального етапу конкурсу виступили кандидати: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталія Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко.

У другій частині виступили: Ірина Осадча, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Вікторія Снєгур, Олег Соснов, Оксана Стебельська.

Осадча зазначила, що своєю метою на посаді виконавчого директора вбачає: зміцнення та розвиток існуючої позиції фонду як державного інвестора, який на прозорих та рівноправних умовах для всіх гравців культурної галузі реалізує пріоритети державної політики у сфері культури. За її словами, пріоритетними завданнями є: стабілізація діяльності УКФ; формування довгострокової стратегії УКФ; вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази УКФ; розвиток міжнародних та національних партнерств, підтримка наявних; залучення додаткових ресурсів з метою інституційної підтримки фонду та співіснування проєктів; представлення результатів діяльності фонду на міжнародній арені.

Рагімова у своєму виступі наголосила, що основною функцією УКФ є формування і зміцнення стратегії національної політики, тому УКФ має стати надійним партнером держави у реалізації проєктів як МКІП, так і Кабміну, а передусім громадянського суспільства. За її словами, УКФ має працювати над тим, аби культурні проєкти охоплювали максимальну кількість громадян завдяки медіа, соціальним мережам, колабораціям з приватним сектором та великими державними інституціями.

У свою чергу, Румко під час виступу зазначила, що УКФ є "культурною глибою", яка має існувати у кожному куточку України, тож його потрібно масштабувати - створювати філії, сектори, регіональні представництва.

Снєгур розповіла, що стратегічними цілями УКФ має бути: утворення синергійних кластерів ( культурна та креативна індустрії України взаємодіють з іншими галузями економіки, утворюючи кластер сталих зв'язків, які сприяють економічному зростанню загалом та економічній самостійності галузі культури), популяризація культурного спадку України на світовій мапі ( культурний спадок України посідає особисте впізнаване місце в ряду світової матеріальної та нематеріальної спадщини), проєкти, які підвищують інтерактивність експозицій ( створені умови для максимального залучення аудиторії до взаємодії з об'єктами експозицій).

Соснов зазначив, що наглядова рада УКФ має більше комунікувати з експертами, щоб їхні вектори збігалися і була більш виважена дія у виборі проєктів. Також, за його словами, всі ті проєкти, які були знаковими для УКФ, мають поширюватися онлайн. Зокрема, може бути створена спеціальна онлайн-платформа.

Своєю чергою, Стебельська зазначила, що людина при поданні свого проєкту має відчувати, що у неї є діалог та комунікація з УКФ, і в разі відмови вона має зрозуміти чому так сталося.

Наразі члени наглядової ради пішли у дорадчу кімнату для аналізу презентацій кандидатів.

Засідання транслюється онлайн на Youtube каналі Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня члени наглядової ради Українського культурного фонду розпочали фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.

Виконавчим директором УКФ обрали Владислава Берковського

Наглядова рада Українського культурного фонду обрала Владислава Берковського виконавчим директором УКФ. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шість голосів набрав Берковський Владислав, два голоси набрала Ірина Осадча. За підсумками голосування ми маємо переможця конкурсу - Владислава Берковського", - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

У фінальному етапі конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ брали участь 12 кандидатів: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталія Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко, Ірина Осадча, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Вікторія Снєгур, Олег Соснов, Оксана Стебельська.

Владислав Берковський є фахівцем з державної політики в архівній сфері, джерелознавцем, кандидатом історичних наук.

У 2000 закінчив гуманітарний факультет Національного університету «Острозька академія». У лютому 2012 р. закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком».

З 2015 року очолює Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.

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