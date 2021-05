19 травня, 11.00 - пресконференція на тему: «План дій боротьби з інсультом в Україні: час дій»

Організатор: ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом».

Учасники: Франческа Романа Пеццелла - Співголова Керівного комітету з реалізації Плану дій боротьби з інсультом у Європі на 2018-2030 рр. (Італія); Ірина Садов’як - перший заступник міністра охорони здоров’я України; Андрій Віленський - голова Національної служби здоров’я України; Олександр Данилюк - керівник експертної групи з питань надання Екстреної медичної допомоги МОЗ України; Юрій Фломін - завідувач Інсультним центром МЦ «Універсальна клініка «Оберіг», експерт МОЗ України з неврології та інсульту, експерт НСЗУ; Дмитро Гуляєв - член Правління Європейського Альянсу організацій пацієнтів, які пережили інсульт (SAFE); представники медичної спільноти регіонів.

Модератор: Марина Гуляєва - виконавчий директор ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом»

Коротко. Україна приєднується до Європейських ініціатив в боротьбі з інсультом. План дій боротьби з інсультом в Україні 2020-2030 рр. узгоджується з Планом дій боротьби з інсультом у Європі на 2018-2030 рр. і доповнює такі документи, як Глобальний план дій ВООЗ для боротьби з неінфекційними захворюваннями (НІЗ) на 2013-2020 рр.

Питання до обговорення:

1.Загальна інформація про План дій боротьби з інсультом у Європі на 2018-2030 рр., представлення Керівного комітету з реалізації Плану дій боротьби з інсультом в Україні та Декларації щодо його реалізації.

2. Боротьба з інсультом – пріоритет в охороні громадського здоров’я в Україні. Концепція (дорожня карта) боротьби з інсультом на 2021-2025 рр.

3. Законодавча підтримка стратегії боротьби з інсультом в Україні.

4. Новий рівень стаціонарної допомоги пацієнтам з мозковим інсультом у програмі медичних гарантій: перший досвід та перспективи.

5. Новітні підходи до надання екстреної медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом в Україні.

6. Зменшення тягаря інсульту як важлива складова Глобального плану дій профілактики та контролю неінфекційних захворювань ВООЗ на 2013 – 2030 рр. (WHO Global Action Plan for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013–2020).

7. Роль пацієнтських організацій у розробці та реалізації Плану дій боротьби з інсультом, інформаційні ресурси для пацієнтів та їхніх родин в Україні.

8.Обговорення питань із медичною спільнотою (включення представників громадських організацій).

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

