Про податкову преференцію на тютюнові вироби для електричного нагрівання

Укрінформ
1 березня, 11:00 - пресконференція на тему: «Про податкову преференцію на тютюнові вироби для електричного нагрівання»

Організатор: ГО  «Життя».

До участі запрошені: Лілія Олефір - виконавча директорка ГО «Життя»; Наталія Шаповал -  економістка, керівниця KSE Institute; Сергій Миткалик - виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб».

Коротко. Учасники заходу обговорять законопроєкт №4278  «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)», а саме внесені правки щодо акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання.

Додаткова інформація за тел.: 063 344 12 69, e-mail: dmytro.p@center-life.org (Дмитро Полонський, медіакоординатор ГО «Життя»). 

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена. 

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу:  https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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