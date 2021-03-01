1 березня, 11:00 - пресконференція на тему: «Про податкову преференцію на тютюнові вироби для електричного нагрівання»

Організатор: ГО «Життя».

До участі запрошені: Лілія Олефір - виконавча директорка ГО «Життя»; Наталія Шаповал - економістка, керівниця KSE Institute; Сергій Миткалик - виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб».

Коротко. Учасники заходу обговорять законопроєкт №4278 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)», а саме внесені правки щодо акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання.

Додаткова інформація за тел.: 063 344 12 69, e-mail: dmytro.p@center-life.org (Дмитро Полонський, медіакоординатор ГО «Життя»).

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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