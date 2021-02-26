Презентація дослідження «Освітнє поле на тимчасово окупованих територіях України (2014-2019 рр.)»

26 лютого, 15:00 - презентація інформаційно-аналітичного дослідження «Освітнє поле на тимчасово окупованих територіях України (2014-2019 рр.)»

Організатор: Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Учасники: Валентина Потапова - координаторка освітнього напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини; Олена Халімон - Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим; Віра Іванчук - аналітикиня VoxUkraine; Тамара Харчилава - комунікаційний менеджер Української Гельсінської спілки з прав людини, модераторка.

Програма заходу:

- Презентація інформаційно-аналітичного дослідження «Освітнє поле на тимчасово окупованих територіях України (2014-2019 рр.)».

- Обговорення на тему: «10% українських дітей вчиться в окупації: чи залишаться вони для держави лише «похибкою вимірювання»?

Коротко. Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) підготувала дослідження «Освітнє поле на тимчасово окупованих територіях України (2014-2019 рр.)».

Основна мета дослідження - вивчення становища у сфері формальної і неформальної освіти на непідконтрольних Україні територіях, а також та аналіз кількісних і якісних показників реалізації культурних та соціально-економічних прав дітей і молоді на тимчасово окупованих територіях.

За результатами дослідження були сформовані рекомендації для відповідних державних органів.

Повна версія дослідження за посиланням: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Osvita_01_dlia-sayta.pdf

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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