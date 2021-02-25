25 лютого, 10:00 - Пресконференція на тему: «Чи безпечна вода в річці Дніпро? Нові дані про якість води в Україні за підтримки Європейського Союзу»

Організатор: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Спікери: Роман Абрамовський - міністр захисту довкілля та природних ресурсів України; Михайло Хорєв - заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Клое Алліо - керівниця відділу співробітництва у сфері економіки, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва Європейського Союзу в Україні (онлайн); Ярослав Слободнік - директор Інституту навколишнього середовища, Словацька Республіка (онлайн); Олександр Цинке - керівник групи експертів проєкту ЄС «Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для країн Східного партнерства (EUWI+)».

Коротко. На заході буде презентовано вражаючі результати масштабного скринінгу якості вод Дніпра та його приток. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оприлюднить повний спектр речовин-забруднювачів, виявлених у басейні Дніпра, а також розповість, які джерела є основними забруднювачами та які заходи вживатимуться задля покращення стану вод в Україні.

У рамках презентації буде порівняно результати скринінгу речовин-забрудників у воді та біоті басейну Дніпра з результатами скринінгу у річкових басейнах Дністра та Дону (онлайн).

Довідково. З вересня 2016 р., проєкт Європейського Союзу «Водна ініціатива ЄС Плюс для Східного партнерства» надає підтримку шістьом державам Східного партнерства у наближенні їх законодавства до вимог ЄС у сфері управління водними ресурсами, зокрема у питаннях управління транскордонними річковими басейнами України. В Україні проект надає підтримку Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів та Державному агентству водних ресурсів у розробці водної політики та управлінні річковим басейном. Проєкт співфінансується Європейським Союзом (23.5 млн євро) та Австрією і Францією (1 млн. євро). Проєкт впроваджується Організацією з економічного співробітництва та розвитку (OECD), Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) та консорціумом держав-членів ЄС, а саме Екологічним агентством Австрії та Міжнародним офісом води (Франція).

Контактна особа - Євгенія тел.: (097) 710–90-79

Робочими мовами є українська та англійська. Буде забезпечений синхронний переклад.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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