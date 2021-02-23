Культурна інтервенція в минуле заради подорожі в майбутнє. Оголошення результатів конкурсу для громад

23 лютого о 13:00 відбудеться пресконференція, присвячена оголошенню результатів конкурсу для громад «Розробка методології маркування історичних атракцій в малих містах України. Культурна інтервенція в минуле заради подорожі в майбутнє» (Зала 2).

Організатор: Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України.

Учасники: Наталія Ключник – виконавчий директор Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України; Ольга Логвін - заступник Острозького міського голови з питань діяльності виконавчих органів; Ольга Стецюк – начальник відділу проєктної та інвестиційної діяльності виконкому Острозької міської ради; Андрій Брижук – заступник директора Державного історико-культурного заповідника міста Острога.

Довідково. 10 лютого завершилася подача заявок від громад на участь у проєкті «Розробка методології маркування історичних атракцій в малих містах України. Культурна інтервенція в минуле заради подорожі в майбутнє».

Проєкт реалізується Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних громад України в партнерстві з Державним історико-культурним заповідником міста Острога за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

46 громад із центрами у малих міста, селах, селищах з чисельністю населення до 50 тисяч осіб подали заявки на розгляд конкурсної комісії. Основні вимоги до претендентів полягали у наявності на території не менше 15 історико-культурних локацій, які будуть опрацьовуватися у проєкті, а також висока мотивація претендентів, які формують команди місцевих розробників та виконавців проєкту.

Кожна громада має свою унікальну історико-культурну спадщину, яка може стати її конкурентною перевагою у розвитку. Знайти цю перевагу та творчо оформити, розробити дизайн пропозицій для туриста – завдання проєкту.

Методика маркування туристичного маршруту малими пластичними формами розробляється у проєкті на прикладі міста Острог Рівненської області. Це місто стане методологічною базою для інших 5 міст-переможців конкурсного відбору, які в рамках проєкту будуть розробляти власні локації, свій неповторний дизайн малих пластичних форм, пов’язаних з історією та культурою свого міста.

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