Публічний звіт голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олени Богдан за 2020 рік
Організатор: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
Спікери: Вячеслав Горшков - координатор співпраці з релігійними спільнотами; Денис Терещенко - координатор міжнародної співпраці; Вікторія Халанчук - фахівчиня відділу аналітики та стратегічного планування.
Коротко. Під час звіту буде презентована інформація про результати роботи відомства за основними напрямками діяльності.
Запитання спікерам надсилати до 23.02.2021 на електронну адресу: yuliya.fylypovych@dess.gov.ua
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