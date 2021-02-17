Запуск нового функціоналу в найбільшому агрегаторі екологічних даних в Україні SaveEcoBot

17 лютого, 12:00 - пресконференція з нагоди запуску нового функціоналу в найбільшому агрегаторі екологічних даних в Україні SaveEcoBot

Організатори: ГО «SaveDnipro», Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Учасники: Руслан Стрілець - заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Владислава Магалецька - голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів; Андрій Мальований - голова Державної екологічної інспекції України; Артем Романюков - директор з розвитку ГО «SaveDnipro» , співзасновник SaveEcoBot; Павло Ткаченко - керівник IT-напрямку ГО «SaveDnipro», головний розробник в SaveEcoBot; Ірина Черниш - голова ГО «SaveDnipro», співзасновниця SaveEcoBot.

SaveEcoBot - некомерційний проект ГО «SaveDnipro».

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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