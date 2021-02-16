16 лютого, 10:00 - пресконференція на тему: «Підписання меморандуму про співпрацю задля розвитку молодіжних програм в Україні між Червоним Хрестом України, Уповноваженою Президента України з питань волонтерської діяльності та ГО «Безпечний освітній простір»

Організатор: Товариство Червоного Хреста України.

Спікери: Максим Доценко - генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України; Наталія Пушкарьова - Уповноважена Президента України з питань волонтерської діяльності; Олександр Гончар - директор ГО «Безпечний освітній простір».

Коротко. Під час заходу Червоний Хрест України, Уповноважена Президента України з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та ГО «Безпечний освітній простір» підпишуть меморандум про співпрацю задля розвитку молодіжних програм та поширення культури волонтерства серед молоді в Україні.

Додаткова інформація за тел.: 063-99-35-710, e-mail: l.oliinyk@redcross.org.ua (Леся Олійник, керівника відділу інформації та зв’язків з громадськістю НК Товариства Червоного Хреста України).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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