Підписання меморандуму про співпрацю задля розвитку молодіжних програм в Україні
Організатор: Товариство Червоного Хреста України.
Спікери: Максим Доценко - генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України; Наталія Пушкарьова - Уповноважена Президента України з питань волонтерської діяльності; Олександр Гончар - директор ГО «Безпечний освітній простір».
Коротко. Під час заходу Червоний Хрест України, Уповноважена Президента України з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та ГО «Безпечний освітній простір» підпишуть меморандум про співпрацю задля розвитку молодіжних програм та поширення культури волонтерства серед молоді в Україні.
Додаткова інформація за тел.: 063-99-35-710, e-mail: l.oliinyk@redcross.org.ua (Леся Олійник, керівника відділу інформації та зв’язків з громадськістю НК Товариства Червоного Хреста України).
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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.
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