15 лютого, 15:00 - публічне обговорення на тему: «Медіаграмотність: чого не вистачає українцям, щоб почуватися безпечно в інфосвіті»

Організатор: Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ.

До участі запрошені: Євгенія Кравчук - народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Тарас Шевченко - заступник міністра культури та інформаційної політики України; Валерія Іонан - заступниця міністра цифрової трансформації; Дмитро Нальотов - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Ірина Констанкевич - народна депутатка України, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Володимир В'ятрович - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Олександр Абдуллін - народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Роман Грищук - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; Вікторія Подгорна - народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації; Андрій Кулаков - директор з програмної діяльності ГО «Інтерньюз-Україна»; Олег Джолос - доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат наук з соціальних комунікацій.

Модераторка: Галина Петренко - директорка ГО «Детектор Медіа».

Коротко. Метою заходу є сприяння відкритому інклюзивному діалогу щодо реформи медіа, обмін експертизою та побудова діалогу між народними депутатами, представниками виконавчої влади, медіа організаціями та експертним середовищем.

Довідково. Публічне обговорення організовується Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ, ГО “Детектор медіа” та Інтерньюз-Україна і стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю Коаліції РПР та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

Контактна особа: PR-менеджер Коаліції РПР Кривошеєв Дмитро - 099 075 68 20, dmytro.kryvosheiev@rpr.org.ua

Акредитація ЗМІ за посиланням: https://forms.gle/yduP7rrAkKD961zN9

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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