Підсумки Всеукраїнського з`їзду зоозахисних та природоохоронних організацій України: За європейські стандарти життя для українських тварин

Укрінформ
16 лютого, 14:00 - пресконференція за підсумками Всеукраїнського з`їзду зоозахисних та природоохоронних організацій України 

Організатор: Олена Косенчук - голова ГО «Центр відповідального ставлення до тварин».

Спікери: Олена Косенчук - голова ГО «Центр відповідального ставлення до тварин», модератор;  Дарина Борщ - голова відокремленого підрозділу ГО «Інститут добробуту тварин і правового захисту природи «П’ять свобод» у Дніпропетровській області; Галина Мірошниченко - голова ГО «Мелітопольське міське  товариство захисту тварин»; Василь Новицький - голова науково-технічної ради Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь, доктор наук; Дмитро Мороз -  керівник експертної групи у сфері ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин Мінекономіки.  

Коротко. Учасники заходу обговорять вирішення проблем безпритульних тварин і що необхідно  запровадити в Україні для гуманного та ефективного скорочення їх  чисельності. Також вони проінформують про  європейські норми поводження з домашніми тваринами

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена. 

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу:  https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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