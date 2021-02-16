Підсумки Всеукраїнського з`їзду зоозахисних та природоохоронних організацій України: За європейські стандарти життя для українських тварин

16 лютого, 14:00 - пресконференція за підсумками Всеукраїнського з`їзду зоозахисних та природоохоронних організацій України

Організатор: Олена Косенчук - голова ГО «Центр відповідального ставлення до тварин».

Спікери: Олена Косенчук - голова ГО «Центр відповідального ставлення до тварин», модератор; Дарина Борщ - голова відокремленого підрозділу ГО «Інститут добробуту тварин і правового захисту природи «П’ять свобод» у Дніпропетровській області; Галина Мірошниченко - голова ГО «Мелітопольське міське товариство захисту тварин»; Василь Новицький - голова науково-технічної ради Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь, доктор наук; Дмитро Мороз - керівник експертної групи у сфері ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин Мінекономіки.

Коротко. Учасники заходу обговорять вирішення проблем безпритульних тварин і що необхідно запровадити в Україні для гуманного та ефективного скорочення їх чисельності. Також вони проінформують про європейські норми поводження з домашніми тваринами

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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