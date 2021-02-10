Онлайн-синергія для найкращого інтернету. Всеукраїнський онлайн-урок

10 лютого, 12:15 - Всеукраїнський онлайн-урок на тему: «Онлайн-синергія для найкращого інтернету»

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Google Україна, Академія цифрового розвитку, ГО «Центр демократичних реформ та медіа» за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Учасники: Артур Селецький - заступник міністра освіти і науки України; Валерія Іонан - заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції; Олег Якимчук - директор з питань взаємодії з органами державної влади Google Україна; Альона Кривуляк - координаторка Національної гарячої лінії для дітей та молоді Громадської організації "Ла Страда-Україна".

Модератори: Антоніна Букач - директор Академії цифрового розвитку, Google for Education Certified Trainer; Людмила Василенко - медіаексперт, голова правління ГО «Центр демократичних реформ і медіа».

Коротко. Під час заходу учасники спільно виконають вправи у віртуальних кімнатах, розглянуть ключові принципи мережевого етикету й безпечної поведінки, отримають рекомендації щодо обережності і відповідальності під час роботи в інтернеті.

За підсумками онлайн-синергії кожен учасник отримає цифровий бейдж.

Організатори Всеукраїнського онлайн-уроку: Академія цифрового розвитку та ГО «Центр демократичних реформ і медіа».

Реєстраційна форма для участі в онлайн-синергії: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHQ-oXUK9RArDLuN-WO8k7rrWoxYUIXhvZu_xFLrJIWGfGw/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR1FXXZKrleAeoJOJSlXV1pPe5quhcNrH20fPZqe9LkYdO9FtfNCYDy7YUs

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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