Результати Програми поповнення фондів публічних бібліотек і надання грантів інституційної підтримки

5 лютого, 11:00 - презентація результатів Програми поповнення фондів публічних бібліотек та надання грантів інституційної підтримки у 2020 році

Організатор: ДУ «Український інститут книги».

Учасники: Олександра Коваль - директорка Українського інституту книги; Лариса Петасюк - заступниця міністра культури та інформаційної політики України; Олег Хома - завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету, доктор філософських наук, професор, голова експертної ради з оцінювання нехудожньої літератури для дорослих; Валентина Стукалова - завідувач медіатекою Французького інституту в Україні, голова експертної ради з оцінювання літератури для дітей та юнацтва; Лариса Лугова - віцепрезидентка ВГО Української бібліотечної асоціації, директорка Львівської обласної бібліотеки для дітей; Олександр Афонін - президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів; Олена Павлова - головна редакторка сайту Osvitoria.Media, член експертної ради з оцінювання художньої літератури для дорослих.

Модератор: Юрій Марченко - начальник відділу підтримки книговидання Українського інституту книги.

Коротко. Мета заходу — презентація результатів реалізації двох наймасштабніших державних програм з підтримки книговидавничої справи Українським інститутом книги за 2020 рік - Програми поповнення фондів публічних бібліотек та надання грантів інституційної підтримки для українських видавців.

У ході презентації будуть озвучені результати роботи Українського інституту книги, зокрема відділу підтримки книговидання та експертних комісій з оцінювання художньої, нехудожньої літератури для дорослих та літератури для дітей та юнацтва.

Захід проходитиме за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Додаткова інформація за тел.: 044 290 2045

Акредитація представників ЗМІ: anna.strelkovska@ubi.org.ua

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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