1 лютого, 12:00 - пресконференція на тему: «Відчуження батьків - психологічне насилля над дітьми. Синдром відчуження одного з батьків (Parental Alienation Syndrome)»

Організатор: Наталія Грінберг - керівник громадської організації «Обійми дитини».

Учасники: Наталія Пушкарьова - Уповноважена Президента з питань волонтерської діяльності; Тетяна Рябуха - голова підкомітету у справах сім'ї та дітей Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат; Ольга Зозуля - заступник начальника управління, начальник відділу правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України; Лариса Зуб - начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України; Юлія Ющенко - начальник відділу психосоціальної підтримки Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Модератор: Інна Силантьєва - провідний фахівець Центру проблем імплементації європейського соціального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Секретаріату Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики підкомітету у справах сім’ї та дітей.

Коротко. Мета заходу - сприяння розвитку гармонійних сімейних відносин в українському суспільстві, порозуміння між батьками та дітьми, захист прав дітей.

Захід проходить за підтримки голови підкомітету у справах сім'ї та дітей Комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народного депутата Тетяни Рябухи.

Додаткова інформація за тел.: (063) 314- 51-38 (Владислав).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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