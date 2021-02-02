2 лютого. 14:30 - четвертий тренінг Польової школи фермера на тему: «Створення, реконструкція та управління полезахисними лісовими смугами»

Організатор: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Учасники: Наталя Висоцька - експертка ФАО, кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукових питань Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького; Олександр Соваков - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП); Валентина Мєшкова - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Лісівничої академії наук України, завідувач лабораторії захисту лісу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького» (УкрНДІЛГА); Олеся Петрович - головний спеціаліст Департаменту природно-заповідного фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Модератор: Олександр Димов - польовий офіцер ФАО у Херсонській та Миколаївській областях.

Програма заходу:

- Особливості створення, відновлення та доповнення полезахисних лісових смуг (ПЛС). Садивний матеріал для створення та відновлення полезахисних лісових смуг. Строки висаджування рослин.

- Особливості проведення лісогосподарських заходів у полезахисних лісових смугах. Санітарно-оздоровчі заходи в полезахисних лісових смугах

- Захист полезахисних лісових смуг від шкідників, хвороб і пожеж.

- Збереження біологічного різноманіття в полезахисних лісосмугах

Коротко. Захід присвячений представленню та вивченню кращих практик відновлення та утримання полезахисних лісових смуг.

Теоретична частина заходу проходитиме онлайн у форматі вебінару за участі провідних науковців галузі, експертів ФАО та фермерів, що ознайомлять аудиторію з результатами напрацювань щодо відновлення та утримання полезахисних лісових смуг. Будуть розглянуті питання створення садивного матеріалу, реконструкції лісосмуг, проведення рубок догляду та заходів для захисту лісосмуг від шкідників, хвороб і пожеж.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/Bv11Yd4ABHp9nc5DA

Посилання для участі у заході: https://fao.zoom.us/j/98278796356

Довідково. Тренінг проводиться для осіб, чия діяльність спрямована на утримання, проведення санітарно-оздоровчих заходів, відновлення та реконструкцію лісових смуг, боротьбу з деградацією ґрунтів і опустелюванням, оптимізацію системи захисних лісових насаджень в агроландшафтах степової зони України.

Захід проходить у межах Польової школи фермера «Управління та реконструкція полезахисних лісових смуг», що є частиною проєкту «Інтегроване управління природними ресурсами на деградованих ландшафтах степової та лісостепової зон України», та реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

Наступні тренінги Польової школи фермера: Тренінг 5. Роль сільських жінок у популяризації екосистемних послуг (березень 2021).

Додаткова інформація:

Юлія Кісільова - асистент проєкту, тел..: +38 098 273 32 46, e-mail: Yuliia.Kisilova@fao.org

Олександр Димов - фахівець ФАО, тел..: +38 098 448 34 28, e-mail: Oleksandr.Dymov@fao.org

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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