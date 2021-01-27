Все про порушення прав людини в окупованому Криму протягом 2020 року у звіті КПГ

27 січня, 12:00 - пресконференція на тему: “Все про порушення прав людини в окупованому Криму протягом 2020 року у звіті Кримської правозахисної групи”

Організатор: Кримська правозахисна група.

Спікери: Володимир Чекригін - заступник голови правління Кримської правозахисної групи; Ірина Сєдова - дослідниця Кримської правозахисної групи; Богдан Мельникович - юрист Кримської правозахисної групи; Олександр Сєдов - аналітик Кримської правозахисної групи;

Модераторка: Ольга Скрипник - голова правління Кримської правозахисної групи.

Коротко. Під час заходу представники Кримської правозахисної групи презентують огляд порушень прав людини у Криму в 2020 році. Вони розкажуть про застосування насильства під час затримань, тортури та безкарність ФСБ та МВС РФ, наслідки минулого року для політичних в'язнів, систему переслідування віруючих, нові обмеження свободи слова та вираження поглядів, практику застосування російських законів для недопущення мирних акцій.

Також протягом 2020 року Кримська правозахисна група постійно документувала незаконний призов до армії РФ, мілітаризацію дітей через систему освіти та відповідальність РФ за ризики для життя та здоров'я кримчан, які вона створила в умовах пандемії COVID-19.

Експерти Кримської правозахисної групи розкажуть і про те, що зробила українська влада для захисту мешканців Криму в умовах окупації, та які важливі рішення з питань окупованого Криму були ухвалені на міжнародному рівні минулого року.

Представники ЗМІ можуть надсилати питання спікерам за електронною адресою: crimeahrg@gmail.com

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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