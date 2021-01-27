Про 100-річчя з дня заснування Українського вільного університету

27 січня, 15:00 - круглий стіл, присвячений 100-річчю з дня заснування Українського вільного університету

Організатор: Укрінформ.

Спікери: Володимир Сергійчук - завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова правління Міжнародного культурного центру «Сяйво»; Марія Пришляк - ректор Українського вільного університету (Мюнхен), доктор історичних наук, професор; Аскольд Лозинський - голова Фундації Українського вільного університету (Нью-Йорк), доктор права; Василь Костицький - професор Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, народний депутат України І-ІІІ скликань, доктор юридичних наук, президент Асоціації українських правників, академік Національної академії правових наук України; Сергій Квіт - голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, професор Могилянської школи журналістики, міністр освіти і науки України (2014 – 2016 роки), доктор філософії Українського вільного університету; Богдан Футей - старший суддя Федерального суду претензій США, професор Українського вільного університету, професор-гість Національного університету України «Києво-Могилянська академія»; Віктор Шишкін - народний депутат України І–ІІІ скликань, перший генеральний прокурор України (1991 – 1993 роки), екссуддя Конституційного суду України, заслужений юрист України.

Довідково. Український вільний університет - вищий навчальний заклад, створений українською діаспорою 17 січня 1921 року у Відні для здобуття університетської освіти молодим політичним емігрантам з України.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк