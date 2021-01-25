25 січня, 10:30 - пресконференція на тему: «Підписання меморандуму про співпрацю між Товариством Червоного Хреста України та ТОВ «Докрадар»

Організатор: Товариство Червоного Хреста України.

Спікери: Микола Поліщук - в. о. президента Товариства Червоного Хреста України, ексміністр охорони здоров’я України (2005 рік); Олег Мусій - медичний директор ТОВ «Докрадар», ексміністр охорони здоров’я України (2014 рік); Всеволод

Конотоп - директор ТОВ "Докрадар".

Коротко. Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та ТОВ «Докрадар» підпишуть меморандум про співпрацю. Згідно з документом, передбачаються спільні дії при реагуванні на надзвичайні ситуації і надання домедичної та екстреної медичної допомоги постраждалим особам, використовуючи інформаційні технології та IT-програми, зокрема програмних продуктів ТМ «DocRadar».

Як повідомляють організатори, за допомогою новітніх технологій знайти спеціаліста, який може вчасно надати допомогу стане простіше і швидше. Тому Товариство Червоного Хреста України та ТОВ «Докрадар» (засновник мобільного додатку з реагування на надзвичайні ситуації «DocRadar») розпочинають плідну співпрацю.

Довідково. Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) – гуманітарна організація в Україні, яка спрямовує свої зусилля на захист життя, здоров'я та гідності людей. Це провідний лідер з навчання населення навичкам надання першої допомоги.

ТХЧУ є одним із 192 національних товариств Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. У Червоному Хресті України налічується 24 обласних та 283 районних організацій, в яких понад 5700 членів Товариства та близько 3000 волонтерів.

«DocRadar» – мобільний додаток, який дозволяє безкоштовно через сервіс «Екстрений виклик» знайти найближчих до місця події рятувальників, патрульних поліцейських, лікарів для отримання постраждалим першої допомоги.

Представники ЗМІ можуть надсилати питання спікерам за електронною адресою: l.oliinyk@redcross.org.ua

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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