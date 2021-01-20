20 січня, 12:00 - пресконференція на тему: "Оцінка впливу COVID-19 на готельну індустрію України, присвячена результатам дослідження Асоціації Готелів та Курортів України (UHRA)".

Організатори: Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ); Асоціація Готелів та Курортів України (UHRA).

Спікери: Мар`яна Олеськів - голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ); Іван Лунь - керівник напрямку міжнародних відносин UHRA.

Модератор: Галина Череднюк - менеджер зі зв'язків з громадськістю UHRA.

Представники ЗМІ можуть надсилати питання спікерам за електронною адресою: press@tourism.gov.ua

Координатор заходу - Флюнт Соломія Остапівна, тел.: 063-030-44-98.

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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