Оцінка впливу COVID-19 на готельну індустрію України
Організатори: Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ); Асоціація Готелів та Курортів України (UHRA).
Спікери: Мар`яна Олеськів - голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ); Іван Лунь - керівник напрямку міжнародних відносин UHRA.
Модератор: Галина Череднюк - менеджер зі зв'язків з громадськістю UHRA.
Представники ЗМІ можуть надсилати питання спікерам за електронною адресою: press@tourism.gov.ua
Координатор заходу - Флюнт Соломія Остапівна, тел.: 063-030-44-98.
Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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