Презентація дослідження «Мілітаризація кримських дітей: хто особисто за це несе відповідальність»

14 січня, 11:00 - презентація результатів дослідження щодо осіб, які беруть участь у мілітаризації освітнього простору Криму та знищенні національної ідентичності українських дітей в Криму.

Організатори: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим; Кримська правозахисна група; Українська Гельсінська спілка з прав людини; Центр прав людини «Zmina».

Учасники: Олена Халімон - керівник служби з питань реінтеграції та деокупації АР Крим Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим; Володимир Чекригін - заступник голови правління Кримської правозахисної групи; Валентина Потапова - керівник освітнього напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини; Ольга Пірогова - прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Коротко. Учасники презентації обговорять питання знищення української та кримськотатарської ідентичностей кримських дітей, прищеплення ідентичності «універсального російського громадянина», пропаганди «патріотичного виховання» на території тимчасово окупованого Криму, а також шляхів притягнення винних до відповідальності.

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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