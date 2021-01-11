11 січня о 12:00 відбудеться пресбрифінг з нагоди підписання меморандуму між ДК «Укроборонпром» та ДП «Прозорро.Продажі» щодо прозорої оренди майна державних оборонних підприємств, які входять до складу концерну.

Організатор: Державний концерн «Укроборонпром».

Учасники: Юрій Гусєв - генеральний директор ДК «Укроборонпром»; Олексій Соболев - директор ДП «Прозорро.Продажі»; Мустафа Найєм - директор з питань активів, корпоративних прав та ДОЗ ДК «Укроборонпром»; Світлана Панаіотіді - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, представник держави в Наглядовій раді ДП «Прозорро.Продажі».

Представники ЗМІ можуть надсилати питання спікерам до 10:00 11 січня за електронною адресою: pr@ukroboronprom.com .

Додаткова інформація за тел.: +380 (44) 586-24-72, +380 (50) 930 84 39 , e-mail: pr@ukroboronprom.com (Пресслужба ДК «Укроборонпром»).

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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