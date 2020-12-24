24 грудня, 14:00 - пресконференція на тему: «Започаткування в Україні церемоніалу вшанування загиблих героїв «Шануй та Пам’ятай»

Організатор: ГО «Всеукраїнське Об’єднання Патріотів «Комбатант».

Учасники: Олександр Голоднюк - заступник командувача Сухопутних Військ ЗС України; Сергій Звірко - голови ради ветеранів при ДніпрОДА; Олександр Каховський - керівник робочої групи з розробки та впровадження церемоніалу, заступник голови правління Громадської Організації «Всеукраїнське Об’єднання Патріотів «Комбатант»; Олексій Корж - начальник відділу у Дніпропетровської області Міністерства у справах ветеранів України; Іван Арєф'єв - офіцер Командування Сухопутних Військ ЗС України.

Додатково передбачено включення у відео-форматі представника Посольства США в Україні.

Коротко. Під час пресконференції буде представлено макет іменного прапору та надано стислий опис церемоніалу вшанування загиблих героїв «Шануй та Пам’ятай».

Довідково. Церемоніал вшанування загиблих героїв складається з почесних заходів та вручення родинам загиблих іменного прапору вшанування. Церемоніал було розроблено у співпраці з американською неурядовою організацією «Honor and Remember», яка вже багато років впроваджує відповідний церемоніал вшанування загиблих американських військових, поліцейських та пожежників. Візит засновника американської організації «Honor and Remember» в Україну відбувався за підтримки Посольства США в Україні.

Перші заходи церемоніалу вшанування загиблих героїв «Шануй та Пам’ятай» відбудуться 26 грудня, з 10:00 до 12:00, у місті Дніпро.

Місце проведення - Алея пам'яті загиблих Героїв Революції гідності та бійців АТО біля Дніпропетровської облдержадміністрації.

Представники ЗМІ можуть надіслати питання на e-mail: up.combatant@gmail.com

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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