16 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: «Благодійний фонд «Духовна освіта» - 10 років реалізації успішних проєктів»

Організатор: Благодійний фонд «Духовна освіта».

Учасники: Юрій Бірюченко - засновник благодійного фонду «Духовна освіта»; о.Богдан Бойко - настоятель Свято–Михайлівського кафедрального собору м. Житомир; Тетяна Стражник - співзасновниця Благодійного фонду «Духовна освіта», модератор.

Довідково. Благодійний фонд «Духовна освіта» відзначає 10-річчя реалізації успішних проукраїнських проєктів.

Засновником благодійного фонду «Духовна освіта» є меценат та громадський діяч Юрій Бірюченко. Фонд визнає та підтримує проєкти, які єднають українців, націлені на культурні та освітні програми. За 10 років діяльність фонду вийшла за межі Житомирського регіону та стала державницькою.

Завдяки підтримці БФ «Духовна освіта»:

- у Житомирі побудовано найбільшу в Україні Духовну дитячу недільну школу при Свято-Михайлівському кафедральному соборі м.Житомир;

- вперше в Україні відновлюють автентичний український живопис, а також фінансується розпис Свято–Михайлівського собору м. Житомир.

Крім цього, засновник фонду Юрій Бірюченко підтримав автора національного проєкту інноваційних музеїв під брендом «Становлення української нації» Валерія Галана та долучився до співфінансування будівництва музею «Становлення української нації» у Києві. Підтримку БФ «Духовна освіта» отримав проєкт у Львові, де створено мультимедійний музей «Львів Стародавній».

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

БФ «Духовна освіта» підтримує проєкти, націлені на культурні та освітні програми, і його діяльність уже вийшла за межі житомирського регіону - засновники

Діяльність благодійного фонду «Духовна освіта» вийшла за межі житомирського регіону та стала державницькою. Про це розповіли учасники й засновники фонду на пресконференції в Укрінформі з нагоди 10 років реалізації своїх успішних культурних та освітніх проєктів.

Як зазначив засновник благодійного фонду «Духовна освіта» Юрій Бірюченко, фонд підтримав і профінансував національні проєкти інноваційних музеїв під брендом «Становлення української нації» у Києві та мультимедійного музею «Львів Стародавній».

«Кілька років тому я познайомився з цікавою особистістю Валерієм Галаном, в нього була ідея створити сучасний інтерактивний музей, якого в Україні на той час не було і навіть в Європі таких не багато. Ми його підтримали, і зараз у Києві працює музей «Становлення української нації», який уже став своєрідною візитівкою Києва». Також за підтримки греко-католицької церкви було відкрито сучасний інтерактивний музей «Львів стародавній», - розповів Бірюченко.

Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору в Житомирі отець Богдан Бойко зазначив, що у соборі зусиллями фонду відтворюється розпис часів Київської Русі, і це робить об’єкт привабливим для туристів з інших регіонів.

«Завдяки Фонду «Духовна освіта» ми проводимо розписи, які прийшли до нас з Візантії і раніше були в храмах Київської Русі. Ми намагаємося відтворити український розпис і продукувати його на терені всієї України. Завдяки цьому собор включено в систему туризму міста Житомира, і тепер багато туристів приїздять до нас звідусіль», - поінформував отець Богдан.

Співзасновниця благодійного фонду «Духовна освіта» Тетяна Стражник розповіла, що просвітницьким напрямком діяльності фонду є організація культурно-мистецьких заходів, на які запрошують яскравих особистостей з усієї України.

«Нам у повсякденному житті настільки не вистачає інтелектуального спілкування з яскравими особистостями. Ми в Житомирі започаткували серію таких зустрічей, вони вже стали гарною традицією. Ми запрошуємо письменників, науковців, журналістів, аналітиків. І в нас уже є коло глядачів, які чекають цих зустрічей», - зазначила Стражник.

Вона нагадала, що фонд також започаткував у Житомирі недільну школу, спортивний клуб, дитячий літературний конкурс «Обрії душі», «щоб показати юному поколінню, що в нашій країні є потенціал, можливості, і не треба виїжджати, а молодь потрібна тут».

Учасники заходу відзначили, що БФ «Духовна освіта» визнає та підтримує проєкти, які єднають українців, націлені на культурні та освітні програми. За 10 років діяльність фонду вийшла за межі Житомирського регіону та стала державницькою.

Завдяки підтримці БФ «Духовна освіта»: у Житомирі побудовано найбільшу в Україні Духовну дитячу недільну школу при Свято-Михайлівському кафедральному соборі; вперше в Україні відновлюють автентичний український живопис і розпис Свято–Михайлівського собору у м. Житомирі; започатковано національні проєкти інноваційних музеїв під брендом «Становлення української нації» у Києві та мультимедійного музею «Львів Стародавній».

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк